Страна: Россия, Германия, Казахстан, Китай, Польша, 2018

Премьера: в РФ 14.02.2019

Режиссер: Сергей Дворцевой

Актеры: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Чолпонай Борубаева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная

Жанр: драма

Продолжительноcть: 100 мин

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Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой…