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Айка

Айка

Страна:
Россия, Германия, Казахстан, Китай, Польша, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.02.2019
 
Режиссер:
Сергей Дворцевой
  
Актеры:
Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Чолпонай Борубаева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7
          
 

Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой…

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