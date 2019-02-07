Айка
Страна:
Россия, Германия, Казахстан, Китай, Польша, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Сергей Дворцевой
Актеры:
Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Чолпонай Борубаева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7
Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой…
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