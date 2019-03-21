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100 вещей и ничего лишнего

100 вещей и ничего лишнего

Страна:
Германия, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Флориан Давид Фиц
  
Актеры:
Флориан Давид Фиц, Маттиас Швайгхёфер, Мириам Штайн, Ханнелоре Эльснер, Вольфганг Штумф, Катарина Тальбах, Йоханнес Алльмайер, Сара Виктория Фрик, Мария Фуртвенглер
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

Мы часто не осознаем, как сильно зависим от вещей и думаем, что они приносят нам счастье. Главное, вовремя понять, что в твоей жизни главное. Вот и лучшие друзья Пауль и Тони, находясь буквально в шаге от богатства, на спор отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать — вещи не имеют на парней никакого влияния. Ставки высоки, а их пари оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется симпатичная девушка, ведь сложно произвести впечатление, когда ты миллионер без штанов…

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