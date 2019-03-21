100 вещей и ничего лишнего
Страна:
Германия, 2018
Премьера:
в РФ 28.03.2019
Режиссер:
Флориан Давид Фиц
Актеры:
Флориан Давид Фиц, Маттиас Швайгхёфер, Мириам Штайн, Ханнелоре Эльснер, Вольфганг Штумф, Катарина Тальбах, Йоханнес Алльмайер, Сара Виктория Фрик, Мария Фуртвенглер
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
106 мин
Мы часто не осознаем, как сильно зависим от вещей и думаем, что они приносят нам счастье. Главное, вовремя понять, что в твоей жизни главное. Вот и лучшие друзья Пауль и Тони, находясь буквально в шаге от богатства, на спор отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать — вещи не имеют на парней никакого влияния. Ставки высоки, а их пари оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется симпатичная девушка, ведь сложно произвести впечатление, когда ты миллионер без штанов…
Сегодня
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 апреля, понедельник
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, вторник
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 апреля, среда
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
1 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
2 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
3 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40