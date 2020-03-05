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Вечер памяти ушедших тульских музыкантов

Вечер памяти ушедших тульских музыкантов

19 марта в Concert Hall состоится мини-фестиваль музыкального магазина «МуРа» посвященный умершим тульским музыкантам. На сцене выступят молодые тульские рокеры:

  • группа «Цахес Циннобер»
  • группа «СуперГрач»
  • группа «Ворон Кутха»
  • группа «Стрессор»
  • группа «Земля Сальникова»
  • группа «Бедлам»
  • Группа Бобров, Чепурной & Шлякер.
  • Аида
  • Алексей Беляев и Вячеслав Андреев
  • группа «Гости»
  • группа Александра Щеглова

Стоимость: места за столиком — 300 р., у барной стойки — 200 р.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 марта 2020, четверг
19:00
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Felidae
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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20 марта, пятница 20:30
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 800-2500 ₽
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