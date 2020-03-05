Вечер памяти ушедших тульских музыкантов
19 марта в Concert Hall состоится мини-фестиваль музыкального магазина «МуРа» посвященный умершим тульским музыкантам. На сцене выступят молодые тульские рокеры:
- группа «Цахес Циннобер»
- группа «СуперГрач»
- группа «Ворон Кутха»
- группа «Стрессор»
- группа «Земля Сальникова»
- группа «Бедлам»
- Группа Бобров, Чепурной & Шлякер.
- Аида
- Алексей Беляев и Вячеслав Андреев
- группа «Гости»
- группа Александра Щеглова
Стоимость: места за столиком — 300 р., у барной стойки — 200 р.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 марта 2020, четверг
19:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-2500 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽