17 сентября: пекарня превращает любимую выпечку в ювелирку и безумная гоночная машина из LEGO

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости. Поехали!

Совсем тепло. Сегодня в Туле будет солнечная погода, а температура воздуха днем составит +26 градусов.

Британская сеть пекарен решила превратить свою самую популярную выпечку в ювелирные изделия. Теперь можно носить серьги в форме сосиски в тесте, пользоваться духами с ароматом барбекю и смело отправляться на свидание.

В коллекцию «Baked in Gold» вошли позолоченные 22-каратным золотом серьги, кольца, кулон и браслет. Цены на эти оригинальные украшения вполне разумные — от 36 фунтов. Так что теперь модницы могут порадовать себя стильными и аппетитными аксессуарами.

Начинаем день вместе с Mel Blue - Wake Up Call.

Бренд детских конструкторов LEGO активно сотрудничает со спортом, особенно с Формулой-1. Но их последняя коллаборация с командой McLaren действительно поражает воображение. Инженеры LEGO собрали гоночный автомобиль в натуральную величину, используя более 340 000 деталей. Внутри установлен электрический двигатель, позволяющий машине реально передвигаться.

Пилот команды McLaren Ландо Норрис протестировал необычный LEGO-мобиль и был поражен: "This is crazy!" - воскликнул гонщик. Сложно с ним не согласиться, ведь создание полноразмерной гоночной машины из детского конструктора - настоящее безумие, но в то же время невероятное достижение инженерной мысли.

За простым увлечением коллекционирования резиновых уточек кроется целая культура. Каждая утка в этой коллекции несет свою уникальную "роль", будь то костюм, профессия или характер. Эти маленькие резиновые создания становятся своеобразными артефактами, отражающими разнообразие человеческой фантазии и креативности.

Яркого настроения!