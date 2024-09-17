  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 17 сентября: пекарня превращает любимую выпечку в ювелирку и безумная гоночная машина из LEGO - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
17 сентября: пекарня превращает любимую выпечку в ювелирку и безумная гоночная машина из LEGO

17 сентября: пекарня превращает любимую выпечку в ювелирку и безумная гоночная машина из LEGO

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости. Поехали!

Совсем тепло. Сегодня в Туле будет солнечная погода, а температура воздуха днем составит +26 градусов.

Британская сеть пекарен решила превратить свою самую популярную выпечку в ювелирные изделия. Теперь можно носить серьги в форме сосиски в тесте, пользоваться духами с ароматом барбекю и смело отправляться на свидание.

В коллекцию «Baked in Gold» вошли позолоченные 22-каратным золотом серьги, кольца, кулон и браслет. Цены на эти оригинальные украшения вполне разумные — от 36 фунтов. Так что теперь модницы могут порадовать себя стильными и аппетитными аксессуарами.

Начинаем день вместе с Mel Blue - Wake Up Call.

Бренд детских конструкторов LEGO активно сотрудничает со спортом, особенно с Формулой-1. Но их последняя коллаборация с командой McLaren действительно поражает воображение. Инженеры LEGO собрали гоночный автомобиль в натуральную величину, используя более 340 000 деталей. Внутри установлен электрический двигатель, позволяющий машине реально передвигаться. 

Пилот команды McLaren Ландо Норрис протестировал необычный LEGO-мобиль и был поражен: "This is crazy!" - воскликнул гонщик. Сложно с ним не согласиться, ведь создание полноразмерной гоночной машины из детского конструктора - настоящее безумие, но в то же время невероятное достижение инженерной мысли.

За простым увлечением коллекционирования резиновых уточек кроется целая культура. Каждая утка в этой коллекции несет свою уникальную "роль", будь то костюм, профессия или характер. Эти маленькие резиновые создания становятся своеобразными артефактами, отражающими разнообразие человеческой фантазии и креативности.

Яркого настроения!

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 06:00 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
16 сентября: космический туризм на новом уровне и маленькая звезда из Таиланда
16 сентября: космический туризм на новом уровне и маленькая звезда из Таиланда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.