Вам предлагают незащищенный секс? Ваш ответ – НИКОГДА!

Половым путем передается более 30 видов различных патогенных микроорганизмов - бактерии (сифилис, хламидиоз, гонорея), вирусы (ВИЧ, генитальный герпес), грибки (кандидоз) и простейшие (трихомониаз). Чем они опасны, рассказала Алёна Валентиновна Харина, врач акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения Тульского областного перинатального центра им. В. С. Гумилевской.

Заразиться ЗПП легко при незащищенном половом акте. У вашего партнера может не быть никаких явных признаков болезни. По статистике, бессимптомно хламидиоз протекает у половины зараженных мужчин и почти у 90% инфицированных женщин. Гонококк может не проявляться у 10% мужчин и 50% женщин. Трихомониаз — у 70-80% мужчин и 50% женщин.

Самые распространенные ЗПП - гонорея, хламидиоз, трихомониаз, герпес, папиллома (ВПЧ). Еще часто встречаются нарушения в интимной микрофлоре – бактериальный вагиноз и кандидоз.

И сейчас я буду вас пугать – все они могут стать причиной бесплодия. Конечно, точную статистику – сколько процентов пар, мужчин и женщин, бесплодны именно от того или иного ЗПП – вам никто не назовет. По данным ВОЗ, около 500 млн людей ежегодно болеют ЗПП.

Половые инфекции у женщин серьезно осложняют процесс зачатия, так как приводят к образованию рубцов (спаек) вплоть до полной закупорки маточных труб. Провоцируют выкидыши на сроках до 20 недель, преждевременные роды, когда дети рождаются с критически низкой массой тела, инфицирование плода, внутриутробная гибель плода. Например, нелеченый хламидиоз или гонорея мамы представляет опасность для новорожденного – он может вызвать хламидийный/гонорейный конъюнктивит, рубцевание роговицы и слепоту.

У мужчин ЗППП влияют на фертильность - повреждают придатки яичек и уретры, снижают качество спермы вплоть до полной стерильности мужчины.

Осложнения ЗППП — это многочисленные воспалительные заболевания, в том числе цистит, эндометрит, простатит, эпидидимит, аднексит, орхит и др. Это различные новообразования в половых органах, вызванные воспалением — спайки, стриктуры.

Кто чаще цепляет инфекцию? Более безответственны к своему здоровью, увы, мужчины. Почему увы? Потому что эту заразу мужчина несет еще и в свою семью. И зачастую на приеме мы выявляем половые инфекции у беременных женщин. И таких случаев в моей практике достаточно. Но это не приговор – мы обследуем таких пациенток и с 16-й недели беременности, когда заканчивается период эмбрионогенеза, назначаем лечение антибиотиками. Да, есть препараты, которые безопасны для беременных.

Впрочем, есть и безответственные женщины. У меня была на приеме пациентка, которая на предложение привести на обследование своего полового партнера заявила: «Мне что, полгорода лечить?!»

Мне сложно оценить, насколько люди сейчас грамотны в части сексуальной жизни – я сталкиваюсь уже с последствиями их безграмотности, готовлю бесплодные пары к ЭКО.

Так как я читаю лекции по профилактике ЗПП в колледжах и вузах, точно знаю: несмотря на доступность информации в интернете, молодежь слабо информирована о способах контрацепции и защиты от ЗПП. Родители подростков, юношей и девушек зачастую сами безграмотны в этой сфере и не знают, не умеют разговаривать на интимные темы.

Хорошая новость – обследование на ЗПП и лечение проводится в рамках ОМС, бесплатно к кожвендиспансере. Есть дневной стационар, где можно получить таблетки бесплатно – особенно актуально для студентов и малообеспеченных пациентов. А в рамках диспансеризации бесплатно проводится обследование на вирус папилломы человека. И да, нередко, что при обследовании мы выявляем сразу две-три половые инфекции.

Про лечение скажу банальную вещь – чем раньше обратитесь к врачу, тем меньше последствий и лучше результат. Не стоит рыться в интернете и искать волшебную таблетку. И да, после выздоровления ЗПП не формируется стойкий иммунитет, поэтому заразиться можно повторно.

Не все половые инфекции можно увидеть. Понятно с гонореей и трихомониазом – если есть неприятно пахнущие выделения, зуд, рези при мочеиспускании, боли при половом акте, то взрослый адекватный человек сразу побежит к врачу. Другие ЗПП могут проявляться не столь ярко. Большей частью это скрытые инфекции. Если человек не придал значения каким-то незначительным симптомам – ну мало ли, почесалось немного в паху – не обратился к врачу, не пролечился, воспалительный процесс идет дальше, разрушая половую систему. У женщин возникают воспаление матки и придатков, хронический эндометрит, яичники плохо работают, появляются кисты с гнойным содержимым.

Если я на приеме вижу у пациентки какие-то нестандартные выделения, изменения шейки матки, эрозии, рубцы, всегда направляю ее на обследование на наличие скрытых половых инфекций.

Вообще хронических воспалительных процессов в человеческом организме быть не должно. Потому что если у вашего партнера хронический тонзиллит, а вы практикуете оральный половые контакты, то у вас может появиться инфекция моче-половой системы.

Всем женщинам и мужчинам советую: появился у вас новый половой партнер - сдайте оба анализы.

Говорят, сейчас на сайтах знакомств некоторые пишут – справка об отсутствии ЗПП обязательна. Что тут сказать? Справка ничего не гарантирует. Должно быть доверие и взаимопонимание. Если ваш новый партнер – чистый красавчик-миллионер со справкой от врача, предлагает секс без презерватива, ваш ответ должен быть «никогда». Адекватный мужчина бережет и свое здоровье, и здоровье женщины.

Считаю, подросткам, молодежи нужно на подсознательном уровне внушать: нет – беспорядочному незащищенному сексу, да – правильной гигиене половым органам. Самый лучший варианта – один секс-партнер на всю жизнь. А если вы в поиске, то с вами всегда должен быть презерватив.

Если все-таки случился незащищенный половой акт, есть средства, уменьшающие риск подхватить инфекцию. Например, хлоргексидин, панавир. Для профилактики нужно обработать себя этим средствами. И чем быстрее, тем лучше. Но! Через месяц обязательно сдать анализы на явные и скрытые половые инфекции.

Лечение ЗПП недлительное, 7-10 дней, комбинированное – мы назначаем антибиотики в таблетках и местные препараты, с последующим восстановлением микрофлоры. Лечиться нужно всем вашим половым партнерам одновременно.