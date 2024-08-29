21 сентября в Concert Hall выступит группа «Мальчишник».



Группа «Мальчишник» стала первой популярной группой, которая объединила в своем творчестве рэп – совершенно новый для постсоветского пространства музыкальный жанр, и беспрецедентную откровенность текстов.

Участники группы не стеснялись открыто обсуждать сексуальные темы: первый альбом группы, выпущенный в 1991 году, именно так и называется: «Поговорим о сексе». Неудивительно, что в условиях новой страны, в которой данная тема не только никогда не поднималась, но и была практически под запретом, группа сразу же приобрела бешенную популярность.



Гастроли, новые песни и многотысячная армия поклонников – все это коллектив приобрел в считанные месяцы.



Ребята начинают тщательней подбирать слова текстов. Но смысл текстов от этого не меняется: «Мальчишник» остается той же группой, где секс и все, что с ним связано, всегда остается основной темой для творчества.



Стоимость: от 1000 руб.