24 сентября в IT-гараже во дворе «Октавы» пройдет мастер-класс по фотографии «Намобилкус 2.1».

«Намобилкус» — лёгкое блюдо быстрого приготовления, на ходу, на бегу, случайно и специально, быстро и легко, чистое удовольствие от процесса съёмки на камеру мобильного телефона. Никакой постобработки и громоздких файлов.

Основной блок встречи — «прожарка» ваших мобильных снимков. По ссылке на облако зарегистрированные гости могут загрузить от 1 до 10 фотографий. Одиночные снимки или серии. Для серий — там же создать папку, чтобы было понятно, что это серия одного автора, в названии папки — любой набор цифр. При разборе, не будет известно авторство снимка, автор может остаться инкогнито или нет.

Обсудим примеры различных приёмов фиксации реальности на камеру мобильного телефона. Разберём типичные ошибки при мобильной съёмки.

Ссылка на загрузку фотографий.

Ведущий мастер-класса: фотограф Алексей Пирязев.