  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жительницы Новомосковска: «Через сломанную штору в кабинете гинеколога всё самое интересное видно!» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жительницы Новомосковска: «Через сломанную штору в кабинете гинеколога всё самое интересное видно!»
Фото группы «Подслушано Новомосковск» в социальной сети ВКонтакте.

Жительницы Новомосковска: «Через сломанную штору в кабинете гинеколога всё самое интересное видно!»

Вертикальные жалюзи сломались аккурат напротив кресла для осмотра, так ещё и дверь в кабинет еле закрывается: дверная ручка тоже приказала долго жить.

В группе ВКонтакте «Подслушано Новомосковск» появился пост разгневанной местной жительницы: придя на осмотр к гинекологу, она обнаружила, что шторы сломались ровно напротив кресла для осмотра —  через окно прохожим открывается самое интересное. 

— И ведь со стороны посмотришь — красота: ремонт сделали снаружи и внутри, вроде всё прилично. Но в кабинете №17 просто невозможно закрыть дверь, ручки нет. А перед смотровым креслом так вообще сломаны шторы! Почему такой бардак?

На карнизе жалюзи и правда отсутствуют четыре ламели (так называются «полоски» от шторы), и не хватает их ровно напротив гинекологического кресла:

fIMHgJ3boYA.jpg

В комментариях ещё одна жительница Новомосковска поделилась историей про «карательную медицину»:

— А в роддоме в палате интенсивной терапии вообще нет жалюзи. Перекладывают тебя голую с каталки на койку аккурат перед здоровенным окном: «Чего тебе стесняться-то уже?»

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
сломалась штора в кабинете гинекологаженская консультация
Место
НовомосковскТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В МЧС предупредили туляков о порывистом ветре
В МЧС предупредили туляков о порывистом ветре
Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае
Туляков приглашают прокатиться на бесплатном туристическом трамвае
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.