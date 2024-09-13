Жительницы Новомосковска: «Через сломанную штору в кабинете гинеколога всё самое интересное видно!»

Фото группы «Подслушано Новомосковск» в социальной сети ВКонтакте.

Вертикальные жалюзи сломались аккурат напротив кресла для осмотра, так ещё и дверь в кабинет еле закрывается: дверная ручка тоже приказала долго жить.

В группе ВКонтакте «Подслушано Новомосковск» появился пост разгневанной местной жительницы: придя на осмотр к гинекологу, она обнаружила, что шторы сломались ровно напротив кресла для осмотра — через окно прохожим открывается самое интересное.

— И ведь со стороны посмотришь — красота: ремонт сделали снаружи и внутри, вроде всё прилично. Но в кабинете №17 просто невозможно закрыть дверь, ручки нет. А перед смотровым креслом так вообще сломаны шторы! Почему такой бардак?

На карнизе жалюзи и правда отсутствуют четыре ламели (так называются «полоски» от шторы), и не хватает их ровно напротив гинекологического кресла:

В комментариях ещё одна жительница Новомосковска поделилась историей про «карательную медицину»:

— А в роддоме в палате интенсивной терапии вообще нет жалюзи. Перекладывают тебя голую с каталки на койку аккурат перед здоровенным окном: «Чего тебе стесняться-то уже?»