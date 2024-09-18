Хобби из 80-х: лучшие подарки – значки, монетки, марки!

В СССР у филателистов и нумизматов был свой собственный праздник – День коллекционера, который отмечали в октябре.

В 80-х не было, пожалуй, такого пионера, который не мечтал бы о тематическом наборе марок с надписью «Монгол Шуудан» или о новеньком кляссере для увлекающихся филателией.

«А я марки собираю»

Перелистывая видавший виды кляссер и дерматиновый потертый альбом для значков с поролоновыми страницами, понимаешь – марки в восьмидесятые были для нас аналогом нынешних картинок из популярного интернет-поисковика, а значки – чем-то сродни «сторис» из соцсети, запечатленной не камерой смартфона, а цепкой дет­ской памятью. И чем больше проходит времени, тем ярче становятся эти милые нашему сердцу детские «сторис»!

…1986 год. Торжественно складываю в секретер нашей мебельной «стенки» в большой комнате подаренные мне на день рождения два альбома с дерматиновыми обложками – рыжий и красный – и небольшой кляссер с марками для обмена. В рыжем – набор из нескольких марок с историческими автомобилями (очень дефицитных в те времена), а в красном – марки на космическую тему, включая блок (большую картинку космического корабля с выбитой на ней маркой с портретом космонавта).

Помню, что испытывал такой восторг при просмотре этих марок, как будто в космос полетел я сам.

…Марками менялись в школе, их покупали в белоснежных палатках «Союзпечать» (в которых довольно редко можно было купить что-то стоящее), чаще всего они продавались случайным набором из нескольких штук в запечатанном целлофановом пакетике, так что узнать, что тебе достанется, можно было только после приобретения. Напасть на тематический набор марок, тем более связанный с популярными темами (космос и космонавты, поезда, мотоциклы и т. д.), в те годы считалось огромной удачей. С таким набором было не стыдно прийти даже на день рождения к другу-филателисту.

В магазин – как в музей

Своими воспоминаниями о дет­ских увлечениях нумизматикой, филателией и не только делится туляк Илья Кравец, 45 лет.

Илья Кравец – Увлекаться филателией и нумизматикой я стал во второй половине восьмидесятых. У нас в Заречье, на улице Максима Горького, на первом этаже девятиэтажного дома располагался магазин «Союзпечать», в котором был специальный «марочный» отдел. Там под стеклом лежали разные коллекционные марки, и серьезные дядечки подолгу их разглядывали. Марки в отделе были разложены по темам – поезда, автомобили, природа и так далее. Коллекционные марки были крупнее обычных, которые наклеивали на почтовые конверты. Цена тоже отличалась: коллекционная марка могла стоить и 20 копеек, и 50 копеек, в зависимости от тематики и редкости экземпляра! Я выбрал близкую мне тему – фауна СССР. Собирал марки с дикими животными – медведями, оленями, тиграми. И поглядывал на популярные в то время марки космической тематики, на которых были изображены портреты советских космонавтов – Гагарина, Гречко, Титова… В этот магазин я ходил, как в музей, ведь это было совершенно бесплатно и очень интересно!



Старинные монеты – любовь на всю жизнь!

Если увлечение марками прошло довольно быстро, то нумизматика до сих пор остается для Ильи актуальным хобби.

– У меня был настоящий советский флаг, с гербом с серпом и молотом, который я прикрепил к ковру на стене и на который вешал все свои значки. Значков было очень много, в основном – советской тематики: бабушка отдала в мою коллекцию значки «Ветеран труда» разных степеней, были значки «Ударник социалистического труда», заграничные значки на велоспортивную тематику, привезенные моим дядей с соревнований.

А еще нумизматика конца восьмидесятых позволяла детям того времени не только коллекционировать, но и самим выступать в роли создателей уникальных экзем­пляров значков.

– Продавались круглые пластиковые значки с прозрачным пластиковым стеклышком. Мы с сестрой аккуратно вскрывали их и меняли картинку на нарисованную собственноручно или фотографию, вырезанную из журнала или газеты.

А еще Илья, как и многие его сверстники, в детстве увлекся собиранием старинных монет и сохранил это увлечение до наших дней.

– Собирал старинные дореволюционные монеты – чем старше, тем лучше. Были, конечно, и иностранные монеты стран соцлагеря – польские, немецкие, но предпочтение всегда отдавалось отечественным экземплярам. Были разные монеты: начиная с 1700 года и по наше время, включая юбилейные рубли. Есть и большие старые купюры – 5 и 10 рублей. Кстати, в прошлом году мы с компанией друзей выезжали в тульские поля с металлоискателем – нашли медные копейки царских времен и много чего еще интересного!

Детское увлечение нумизматикой и филателией позволило многим тогдашним школьникам стать аккуратнее, интересоваться историей и изучать свой край.

– Я ходил в библиотеку, читал книги о монетах народов мира, интересовался их описаниями и историей. Так что с помощью нумизматики я в те годы развивался интеллектуально.

цифры

1 копейка – столько стоила в СССР марка для письма, адресованного солдату в воинскую часть.

10 копеек – каждая из четырех марок в последней серии Почты СССР, посвященной отечественным историкам и выпущенной в 1991 г.

Знаете ли вы, что...

…Монгол Шуудан (надпись на многих коллекционных марках, которые продавались в СССР) в переводе означает «монгольская почта»,

…самая дорогая марка в мире – одноцентовая «Британская Розовая Гвиана» – в 2014 году была продана на аукционе за рекорд­ные 9,48 млн долларов США.

…первая в Российской империи почтовая марка, на которой был изображен двуглавый орел, появилась в 1858 году.