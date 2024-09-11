Счастье быть трезвым: пять историй туляков, которые побороли алкоголизм

Фото Алексея Пирязева.

Все они – алкоголики со стажем. Но каждый из них нашел в себе силы оттолкнуться от самого дна, выплыть на поверхность и начать новую жизнь.

«Я начал пить в девять лет…» «Впервые я по­пробовал алкоголь в 12…» «Свой первый стакан я выпила в 15 лет, а к 18 уже была хронической алкоголичкой…» Истории людей, которые приехали к нам на интервью к 11 сентября — Всероссийскому дню трезвости — шокируют — как же так получилось? Почему? И самое главное, как им удалось укротить зеленого змия и сделать шаг навстречу новому себе — свободному от алкоголя, счастливому и необходимому этому миру.

История № 1. Людмила

Людмиле 50 лет, она не пьет 2 года 5 месяцев. Приехала на встречу на самокате, активная, спортивная, глаза горят. «Сейчас еще зубы буду делать, у меня будет прекрасная улыбка!» — сияет Люда. Сейчас женщина работает субподрядчиком на большом предприятии. Еще совсем недавно состояние трезвости для нее было невыносимо, а сейчас Люда чувствует себя абсолютно счастливой.



Людмила: «Алкоголизм — мир иллюзий и самообмана. Я из него выбралась».

— Я родилась в обычной семье, мама и папа работали на заводе. Папа был запойным алкоголиком, мама страдала эпилептическими припадками и была эмоционально отстраненной. Мне казалось, что никто меня не понимает, не принимает. Было трудно общаться с людьми, я была закрыта, жила в своих фантазиях. Первый раз я выпила в 15 лет, на Новый год. И тогда я поняла, что это очень классно и я буду пить всегда. Мне казалось, что алкоголь — это решение всех моих проблем. Под градусом я могла со всеми общаться, знакомиться с людьми. Жить стало легко. Я пила и не могла остановиться, допивалась до такого состояния, что просто отключалась.

Алкоголь — это состояние безумия. У меня был такой симптом алкоголика, как «аллергия тела»: когда я выпиваю первую рюмку, включается механизм тяги и больше я не могу остановиться. Нет кнопки «стоп». Это я ощущала уже и в 15 лет. К 18 я спилась и была хронической алкоголичкой. Просыпалась и засыпала с одним желанием — выпить.

Ближе к 48 годам я поняла, что стремительно качусь вниз. В том, что человек — алкоголик, он должен признаться себе сам. И я призналась в своем бессилии перед алкоголем. Обратилась в сообщество Анонимных Алкоголиков (АА). Алкоголизм — это болезнь одиночества, и в одиночку люди не выздоравливают. Я поняла, что мне нужна группа. В АА я сразу почувствовала атмосферу искренности, принятия и любви. Алкоголиков еще называют «людьми без кожи», и это так — у меня все чувства обострены.

Сейчас у меня стойкая ремиссия. Я прекрасно могу обходиться без алкоголя и никакого желания пить у меня нет. Мы с друзьями из группы АА собираемся, ходим на шашлыки, отмечаем дни рождения группы, собираемся на природе, проводим вместе выходные. А моим любимым напитком стал Мажитэль (улыбается). Из прошлой жизни друзей у меня нет.

Я изменилась внешне и внутренне. В приоритете — помощь другим алкоголикам, думаю, ради этого меня бог и оставил на этом свете. Я сейчас — спонсор для трех девочек, которых я веду по программе «12 шагов».

Понимаю, что я нужна, что я — не ошибка природы. Верю, что больше не буду пить. Что рядом бог, и он никогда меня не оставит.

История № 2. Игорь

Игорю 53 года. Мужчина не пьет 2 года и 4 месяца, работает уборщиком на заводе, он хорошо одет и прекрасно выглядит. Сложно представить, что до того как попасть в наркологическую клинику и подружиться с группой АА, он бомжевал, жил в шалаше около вокзала и мечтал о смерти.



Игорь: «Трезвость — это круто! Сейчас я бесконечно счастлив».

— Я родился в Узловой, у меня было два брака, есть двое детей. Эти браки разрушились из-за того, что я употреблял… Пить я начал в 12 лет. Может быть, эта болезнь мне передалась по наследству — мой отец был алкоголиком и умер из-за этого. Практически всю свою жизнь я прожил в агрессивной среде, несколько раз находился в местах лишения свободы. И все это время я не умел жить, не понимал, как надо. Только в АА я понял суть этого заболевания. Пока человек сам не захочет вылечиться, это невозможно. А когда он захочет? Только если упадет на самое дно. Я упал…

В последнее время жил в шалаше на теплотрассе на Красноармейском проспекте, недалеко от Московского вокзала. Его построили люди без определенного места жительства, и я к ним примкнул. Алкоголизм и куча, как тогда мне казалось, нерешаемых проблем привели меня в этот шалаш. Я только и делал что пил, пил, пил… Допился до того, что просил деньги у прохожих.

От меня все отвернулись: и родные, и друзья. А я думал: «Скорее бы я умер».

Помню свой последний день, когда я употребил: меня сотрудники полиции выволокли из подвала, дай бог им здоровья! И они меня доставили в наркологию на ул. Мосина. Низкий поклон врачам, которые там работают.

Я всегда думал только о самом себе, был эгоистом. А сейчас с удовольствием выхожу за рамки себя любимого: куда-то съездить, кому-то помочь, отвезти передачку в больницу такому же бедолаге. Недавно парня одного возили в наркологию. Он: «Зачем ты со мной возишься? Ты меня знать не знаешь, тратишь время, деньги…» А я отвечаю: «Да мне так же помогли когда-то, и благодаря этим людям и богу я живу и радуюсь жизни». Осень, птички поют, женщины красивые вокруг! Сейчас у меня каждый день наполнен радостью, я как на крыльях летаю (смеется).

История № 3. Наталья

Н аталье 48 лет. Не пьет полтора года. Стройная, ухоженная женщина, с красивым маникюром и сияющими глазами. Алкоголь разрушил успешный бизнес Натальи и чуть не погубил ее семью. Сейчас женщина работает санитаркой в онкоцентре и каждый день видит, как люди борются за свою жизнь. А она своей распорядилась бездарно.



Наталья сумела сохранить свою семью и вернуться к нормальной жизни. Но женщина была на грани…

— Мое пьяное состояние было для меня нормой, и то, что я выдержу без алкоголя хотя бы неделю, казалось нереальным.

Я родилась в семье, где родители пили. Успешно окончила школу, институт. В студенче­стве начались гулянки, я могла позволить себе выпить. Но я ощущала себя королевой, поэтому пила вино с сыром и конфетками. Но однажды девчонки, которые учились на наркологов, сказали: «Наташа — наш клиент!» Они уже тогда заметили во мне проявление этой болезни: я мнила себя центром вселенной, разговаривала иначе и уже тогда выпивала больше всех. Девчонки шли спать, а мне надо было догнаться, чтобы веселиться и танцевать до упаду.

Со временем напитки становились крепче, мне стало легче находить общий язык с мужчинами. Я была с ними наравне. Выпить — а чем я хуже? Вы в прорубь — и я с вами! С алкоголем я была смелой, эмоциональной.

Когда я вышла замуж, то три года не пила. Родила ребенка, все было хорошо. А потом все вернулось… Я даже на работу ходила пьяной и думала, что этого никто не замечает. Ну, а потом выяснилось, что все всё видели и знали. Сына я стеснялась, поэтому частенько его отправляла к бабушке, чтобы он не мешал мне вести себя так, как я хотела. Но все это до поры до времени.

Наступил момент, когда я уже не могла ничего скрывать. Я была очень полной, чудной, волосы в колтунах, ногти страшные, могла идти и говорить сама с собой. Меня удивляло, что людям нравится ходить в кофейни и пить кофе, когда есть пиво и селедка. А сейчас я обожаю кофе, как же это вкусно! Я вообще почувствовала вкус к жизни. И самое главное — мне нравится общаться с людьми, которые не пьют.

Я никогда не признавала себя алкоголичкой. Сделать это было тяжело и жутко стыдно.

Я всегда думала, что я такая принцесса, такая классная женщина, умею печь торты, готовить офигенную курицу… Пока однажды двоюродная сестра не увидела меня на работе и не сказала: «Ты в кого превратилась?»

Рассказала обо мне своему парикмахеру, и так я попала в наркологическую клинику и потом в АА. Я всем очень благодарна!

Мне удалось сохранить семью, я увидела, как мой сын окончил школу. Я верю, что всё будет хорошо, я не одна!

История № 4. Дмитрий

41-летний Дмитрий не пьет уже 4,5 года. У мужчины свой автомобильный бизнес, новая семья (свадьба была в феврале этого года!) и грандиозные планы на будущее.



Дмитрий трезв уже 4,5 года. Он женился в третий раз, создал свой бизнес, купил автомобиль и уже погасил ипотеку. «А еще с женой на днях варили варенье из манго!» — улыбается Дима.

— Первый раз выпил в 13 лет, хотелось быть взрослее и общаться со старшими ребятами. За все время был один перерыв, когда я не пил, — армия. Родители сначала пытались мне помочь, но в конце концов у них опустились руки. Мама постоянно в слезах, сестра не общалась, отец отвернулся. Два брака разрушены… Со всех работ меня увольняли, поддержки никакой, репутации нет. Все злачные места в Туле я знаю, все скверы, лавочки, под многими лавочками я валялся… Полиция забирала неоднократно.

В 34 года первый раз обратился за помощью к наркологам. Мне было очень плохо и морально, и физически. Однажды под капельницей пролежал не три дня, а неделю. И тут мне позвонил друг, который уже давно ходил в сообщество АА, и предложил попробовать. Я не верил, я вообще ни во что тогда не верил. Но пошел. И через месяц я уже относился к АА со всей серьезностью. Я поверил в этих людей, а они — в меня.

Первые полгода я ходил на собрания каждый день. Понимал: если не пойду, то мысли могут легко увести меня в магазин. Это очень непросто.

Помимо пути трезвости начался и жизненный рост. Я открыл свое дело, два раза в год езжу на юг, купил машину, закрыл ипотеку. С детьми отношения наладил. Когда меня мама увидела, то расплакалась, но это уже были слезы радости.

Бросить пить — это начало. Дальше — работа над собой, над самодисциплиной. Кто-то сказал, что «мой срыв начался, когда я первый раз не заправил постель». Уже 15 ребятам я передал свой опыт, был для них спонсором. Это непередаваемые чувства.

История № 5. Олег

35-летний Олег не пьет 2 года и 9 месяцев. Сейчас мужчина работает в ритуальном агент­стве. Впервые Олег попробовал алкоголь с родительского праздничного стола, ему было девять. А с 12 лет он уже стал регулярно напиваться.



Олег: «Мечтаю как можно больше алкоголиков привести в АА».

— Чувствовал себя свободным, раскрепощенным, чуть ли не богом — я могу все! Мой биологический отец умер от алкоголизма совсем молодым. Дедушка тоже пил. Так что где-то это на генетическом уровне было заложено. Я напивался при любых удобных возможностях. Даже так — нажирался до свинячьего визга, пока не упаду и не отключусь.

В 16 я из поселка Дубна переехал в Тулу, поступил в профессиональный лицей № 26. Уже через пару недель я нашел себе подобных, и мы начали пить вместе. А через три недели после окончания я «уехал» на свой первый срок.

Каждый раз, когда я находился в местах лишения свободы, я думал, что больше никогда не буду пить. Но как только выходил, сразу напивался.

Нахождение здесь и сейчас для меня было невыносимо.

Я был женат, у меня двое детей. Это были восемь лет ее страданий. В 2020 году я ушел из семьи, как сегодня я понимаю, потому что мне мешали там пить. У меня пропал хоть какой-то контроль, и я начал спиваться и вскоре попал в наркологию. Было ужасно тяжело, думал, больше не буду пить. Но… Напился. Так длилось целый год.

Сам себе вызывал скорую, меня прокапывали, лечили, но я снова пил. От меня все отказались, я воровал в магазинах еду и алкоголь, я проник в заброшенную квартиру, выбил дверь и жил там. Сейчас мне не стыдно говорить об этом. Это мой опыт, и мне нужно было именно так через него пройти.

Когда я в четвертый раз попал в наркологию, ко мне в четвертый раз пришли ребята из АА. И вот тогда, находясь на дне, я услышал, что выход есть. И сейчас моя мечта — как можно больше страдающих алкоголиков привести в сообщество.

С ноября 2021 года моя жизнь круто изменилась. И самое главное — изменился взгляд на этот мир. Оказывается, брать на себя ответственность, ходить на работу каждый день — это нормально. Хожу в тренажерный зал, пью много воды, приношу пользу людям, впервые съездил на море, путешествую. Един­ственное, что пока не получилось, — наладить отношения с сыновьями, я очень по ним скучаю. Не было ни одного дня, чтобы я не думал о них. Это — впереди.

Комментарий специалиста

Николай Висягин, главный врач Тульского областного наркологического диспансера № 1:

Николай Висягин В АА обращаются лица, не только имеющие заболевание наркологического профиля, но и те, кто находится в сложной жизненной ситуации и имеет повышенные риски развития алкоголизма. Иногда достаточно предпринять какие-то превентивные меры для предотвращения начала заболевания. Такие группы как раз успешно справляются с этой функцией, ведь помощь, поддержка и опыт людей, прошедших все этапы борьбы с алкоголизмом, — это неоценимый вклад в профилактику алкоголизма. Также АА посещают родственники больных, так называемые созависимые люди. Там им помогают выбрать правильную тактику общения с зависимым человеком, выстроить здоровый климат в семье, профилактировать срывы и рецидивы заболевания.

— С целью повышения информированности населения о существовании таких групп Содружеством «Анонимные алкоголики» во взаимодействии с наркодиспансером были размещены информационные стенды в медицинских организациях региона. В них указаны адреса работы групп и телефоны контактных лиц. Кроме того, информация об АА размещена во всех структурных подразделениях и информационных табло ГУЗ «ТОНД № 1». В 2019 году на диспансерном наблюдении состояло более 16 тысяч алкопотребителей. В 2023-м их количество снизилось до 13 700. Приблизительно — минус 15%.

12 шагов — это программа, основанная на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни. Когда один алкоголик перестал пить и уже может научить другого жить без алкоголя.

Тула, группа АА «Берег»: ул. Гоголевская, 76, подъезд 2, цоколь, тел. 8 953 425-88-65.

Тула, группа АА «НЕ понтуйся»: ул. Марата, 184-б, комната 112, тел. 8 961 146-01-95.

Тула, группа АА «Заречье»: ул. Галкина, 18, комната 8, тел. 8 902 901-69-12.

Щекино, группа АА «Возрождение»: ул. Пионерская, 46. Тел. 8 906 628-06-68.

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