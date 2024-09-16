16 сентября: космический туризм на новом уровне и маленькая звезда из Таиланда

Доброе утро! Завариваем ароматный кофе, устраиваемся поудобнее и читаем хорошие новости для прекрасного начала дня. Поехали!

Сентябрьская жара. Сегодня в Туле ожидается ясная погода, а температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Туристы впервые вышли в открытый космос благодаря миссии SpaceX. Первым на внешнюю поверхность корабля вышел миллиардер Джаред Айзекман, за ним последовала инженер компании Сара Джиллис.

Экипаж поднялся на высоту свыше 700 км от Земли — это в два раза превышает орбиту Международной космической станции. Участники полета протестировали новейшие скафандры с проекционными дисплеями, которые расширяют возможности космических путешествий.

Этот исторический полет открыл новую эру космического туризма, в которой состоятельные путешественники и профессионалы отрасли совместно исследуют безграничные просторы Вселенной.

Сегодня слушаем Elohim - Hallucinating.

В Таиланде родилась карликовая бегемотиха, которая сразу покорила сердца пользователей интернета в Восточной Азии. Теперь эта очаровательная и смешная малышка завоевывает популярность и в других частях света.

Интернет-пользователи с восторгом делятся забавными фотографиями и видео с участием карликовой бегемотихи. Поклонники создают для нее фан-арты и мемы, а к ее вольеру в Таиланде выстраиваются очереди желающих увидеть эту уникальную и харизматичную малышку.

Объявлены победители престижного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year. Абсолютным триумфатором стал снимок Райана Империо, созданный из более 30 кадров полного солнечного затмения. Ему удалось запечатлеть эффект "бус Бейли" — ряд ярких точек вдоль края Луны, возникающих из-за неровностей её поверхности.

Внеорбитного настроения!