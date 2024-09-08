  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Трасса, речка и стрелковый комплекс: какое жильё продаётся в пос. Рождественский - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Трасса, речка и стрелковый комплекс: какое жильё продаётся в пос. Рождественский
Фото: Avito.ru

Трасса, речка и стрелковый комплекс: какое жильё продаётся в пос. Рождественский

Представляем новую подборку онлайн-объявлений от Myslo!

Мы продолжаем исследовать рынок недвижимости в разных уголках оружейной столицы. Сегодня в обзоре – пос. Рождественский. Он находится на севере города, на трассе М-2 «Крым». С одной стороны его окружают деревни и река Волоть, с другой – заброшенный карьер, переделанный под стрелковый комплекс.

Местные жители в соцсетях называют Рождественский «относительно тихим и спокойным» местом, но при этом пишут о перебоях в работе общественного транспорта и «бедной» инфраструктуре. Вариантов для покупки жилья немного – меньше 10. Самые интересные – здесь. Поехали!

 

Минимальная цена в сегодняшней подборке – 2,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести «однушку» в «хрущёвке» на ул. Строителей. Третий этаж из четырёх, площадь квартиры – 31,3 кв. м., совмещённый санузел, сделан косметический ремонт.

Галерея
показать все фотографии

Вот что пишет продавец: «Отличное состояние, во всей квартире установлены пластиковые окна, заменены трубы. Квартира светлая и тёплая! Хорошие соседи, чистый подъезд, еженедельная уборка, уютный двор с парковкой. Рядом магазины, остановка транспорта, школа, и т. д.».

 

За 3450000 рублей продаётся четырёхкомнатная квартира в соседней пятиэтажной «панельке». Предпоследний этаж, площадь – 57,9 кв. м., комнаты изолированные, санузел – раздельный. Окна выходят на две стороны, есть балкон.

Галерея
показать все фотографии

Владелец рассматривает продажу либо обмен на двухкомнатную квартиру в том же посёлке с доплатой. Всё необходимое для жизни рядом – магазины, больница, детская площадка, пункты выдачи заказов. Возможен торг.

 

Добавив 150 тысяч рублей, можно купить двухкомнатную квартиру с евроремонтом площадью 44,5 кв. м. Первый высокий этаж из четырёх, изолированные комнаты, совмещённый санузел. Сделано дополнительное утепление и хороший ремонт.

Галерея
показать все фотографии

На кухне есть барная стойка, потолок с разной подсветкой. В шаговой доступности есть все для комфортной жизни: школа, сад, супермаркет, магазины, ДК, поликлиника, церковь. Тихий, зеленый двор, доброжелательные соседи.

 

Следующий вариант – «трёшка» в панельной пятиэтажке 1987 года постройки. Четвёртый этаж, комнаты изолированные, ванная и туалет – раздельные. Окна выходят на две стороны.

Галерея
показать все фотографии

Горячая вода и отопление – центральные. Рядом находится церковь Рождества Христова. Во дворе есть детская и спортивная площадки, а также парковочные места. Цена – 3,65 млн, владелец готов к торгу.

 

Самая дорогая и самая большая по площади квартира, выставленная на продажу в Рождественском, находится на ул. Московской. и стоит 4500000 рублей. 4 комнаты, 2 этаж из 5, 60,2 кв. м. Комнаты изолированные, сделан косметический ремонт, есть балкон.

Галерея
показать все фотографии

Комментарий владельца выглядит так: «Солнечная сторона. Вокруг лес и свежий воздух. Очень удобно расположены комнаты: общий зал, а из него вход в две комнаты. В четвёртую комнату вход сразу из просторного коридора. Имеются две кладовки. Квартира светлая и тёплая».

Вот такая получилась подборка. Как вам жильё в Рождественском? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
В тесноте, да не в обиде: как выглядят и сколько стоят самые маленькие студии Тулы
Жизнь Тулы и области
В тесноте, да не в обиде: как выглядят и сколько стоят самые маленькие студии Тулы
31 августа, в 14:52, 9 10074 2
«Не вижу причин поселиться здесь добровольно»: какое жильё продаётся в Петелино и Ильинке
Жизнь Тулы и области
«Не вижу причин поселиться здесь добровольно»: какое жильё продаётся в Петелино и Ильинке
25 августа, в 13:35, 22 15487 0
«Для прописки и льгот»: жители Тульской области продают квартиры в «чернобыльской зоне»
Жизнь Тулы и области
«Для прописки и льгот»: жители Тульской области продают квартиры в «чернобыльской зоне»
17 августа, в 11:00, 22 7334 0
Какое жильё могут снять студенты в Тульской области: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Какое жильё могут снять студенты в Тульской области: обзор Myslo
10 августа, в 12:33, 41 7897 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
продажа недвижимостиквартирыобзор объявленийобзор Myslo
Место
Тулапоселок Рождественский

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На 12.00 в Тульской области явка избирателей составила 40,19 %.  
На 12.00 в Тульской области явка избирателей составила 40,19 %.  
Любовь и ревность в тульской драме: театр открыл сезон премьерой
Любовь и ревность в тульской драме: театр открыл сезон премьерой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Myslo.ru придет к вам

Подпишитесь на пуш-уведомления – мы будем присылать вам самые важные новости и лучшие материалы Myslo