Трасса, речка и стрелковый комплекс: какое жильё продаётся в пос. Рождественский

Фото: Avito.ru

Мы продолжаем исследовать рынок недвижимости в разных уголках оружейной столицы. Сегодня в обзоре – пос. Рождественский. Он находится на севере города, на трассе М-2 «Крым». С одной стороны его окружают деревни и река Волоть, с другой – заброшенный карьер, переделанный под стрелковый комплекс.

Местные жители в соцсетях называют Рождественский «относительно тихим и спокойным» местом, но при этом пишут о перебоях в работе общественного транспорта и «бедной» инфраструктуре. Вариантов для покупки жилья немного – меньше 10. Самые интересные – здесь. Поехали!

Минимальная цена в сегодняшней подборке – 2,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести «однушку» в «хрущёвке» на ул. Строителей. Третий этаж из четырёх, площадь квартиры – 31,3 кв. м., совмещённый санузел, сделан косметический ремонт.

Вот что пишет продавец: «Отличное состояние, во всей квартире установлены пластиковые окна, заменены трубы. Квартира светлая и тёплая! Хорошие соседи, чистый подъезд, еженедельная уборка, уютный двор с парковкой. Рядом магазины, остановка транспорта, школа, и т. д.».

За 3450000 рублей продаётся четырёхкомнатная квартира в соседней пятиэтажной «панельке». Предпоследний этаж, площадь – 57,9 кв. м., комнаты изолированные, санузел – раздельный. Окна выходят на две стороны, есть балкон.

Владелец рассматривает продажу либо обмен на двухкомнатную квартиру в том же посёлке с доплатой. Всё необходимое для жизни рядом – магазины, больница, детская площадка, пункты выдачи заказов. Возможен торг.

Добавив 150 тысяч рублей, можно купить двухкомнатную квартиру с евроремонтом площадью 44,5 кв. м. Первый высокий этаж из четырёх, изолированные комнаты, совмещённый санузел. Сделано дополнительное утепление и хороший ремонт.

На кухне есть барная стойка, потолок с разной подсветкой. В шаговой доступности есть все для комфортной жизни: школа, сад, супермаркет, магазины, ДК, поликлиника, церковь. Тихий, зеленый двор, доброжелательные соседи.

Следующий вариант – «трёшка» в панельной пятиэтажке 1987 года постройки. Четвёртый этаж, комнаты изолированные, ванная и туалет – раздельные. Окна выходят на две стороны.

Горячая вода и отопление – центральные. Рядом находится церковь Рождества Христова. Во дворе есть детская и спортивная площадки, а также парковочные места. Цена – 3,65 млн, владелец готов к торгу.

Самая дорогая и самая большая по площади квартира, выставленная на продажу в Рождественском, находится на ул. Московской. и стоит 4500000 рублей. 4 комнаты, 2 этаж из 5, 60,2 кв. м. Комнаты изолированные, сделан косметический ремонт, есть балкон.

Комментарий владельца выглядит так: «Солнечная сторона. Вокруг лес и свежий воздух. Очень удобно расположены комнаты: общий зал, а из него вход в две комнаты. В четвёртую комнату вход сразу из просторного коридора. Имеются две кладовки. Квартира светлая и тёплая».