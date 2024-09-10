Погода в Туле 11 сентября: ветрено и до +27 градусов

В среду в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.