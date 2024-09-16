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«Арсенал» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:0
Фото ПФК "Арсенал"

«Арсенал» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:0

Тульский «Арсенал» сыграл с командой из Екатеринбурга 16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.

16 сентября в матче 10-го тура Первой лиги сезона-2024/2025 тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом» со счетом 1:0. Гол во втором тайме забил Малик.

 

 

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«Сегодня „Арсенал“ порадовал своих преданных болельщиков отличной игрой. Тульские футболисты самоотверженно боролись за победу и сумели продлить беспроигрышную серию. Десять матчей без поражений — отличный показатель командной работы!» — поздравил команду с победой губернатор Дмитрий Миляев.

21 сентября «Арсенал» проведет выездной матч против калининградской «Балтики».

Сюжет: Арсенал
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