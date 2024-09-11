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  5. 11 сентября: стол-доставщик и «идеальный» праздничный напиток - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
11 сентября: стол-доставщик и «идеальный» праздничный напиток

11 сентября: стол-доставщик и «идеальный» праздничный напиток

Доброе утро! Врываемся в бодрую среду с порцией бодрящего кофе и хорошими новостями.

Опять облачно. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +25 градусов.

Изобретатель Гилиам де Карпентье создал уникальный ходячий журнальный столик, который способен самостоятельно доставлять напитки. Управляется этот необычный ассистент с помощью беспроводного джойстика, позволяя хозяину вечеринки свободно перемещаться, не отвлекаясь на постоянные походы на кухню.

Столик оснащен колесами и небольшим мотором, позволяющим ему автономно передвигаться по комнате. По словам Гилиама, его изобретение призвано сделать вечеринки еще более комфортными и веселыми. А сам ходячий столик-доставщик уже вызвал большой интерес у любителей необычных гаджетов и устройств для дома.

Слушаем Bakermat - Learn to Lose ft. Alex Clare.

Компания Adrenaline представляет лимитированную версию своего известного энергетического напитка — Adrenaline со вкусом игристого. Теперь вы можете приобрести его в магазинах всего за 299 рублей.

Как шутят пользователи, «Игристый Adrenaline» станет идеальным выбором для праздников и весёлых компаний.

Каждое фото — это приглашение к путешествию, где вода становится не только элементом природы, но и основой для креативного самовыражения. В этой подборке мы собрали самые необычные и впечатляющие образцы водного искусства со всего мира!

Легкого настроения!

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