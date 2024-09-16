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Кросс нации

Кросс нации

21 сентября в Белоусовском парке пройдет массовый забег «Кросс нации».

Зарегистрироваться на забег можно:
  • на портале «Госуслуги»,
  • с 17 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 — в комиссии, которая будет работать под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал»,
  • в день соревнований — в Центральном парке. 
В программе мероприятия забеги для людей разного возраста на дистанциях 4000, 1000, 500 и 300 метров. Победители и призеры в своих возрастных группах получат памятные награды. 
 
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Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
21 сентября 2024, суббота
10:30
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