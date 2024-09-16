21 сентября в Белоусовском парке пройдет массовый забег «Кросс нации».

Зарегистрироваться на забег можно:

на портале «Госуслуги»,

с 17 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 — в комиссии, которая будет работать под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал»,

в день соревнований — в Центральном парке.

В программе мероприятия забеги для людей разного возраста на дистанциях 4000, 1000, 500 и 300 метров. Победители и призеры в своих возрастных группах получат памятные награды.