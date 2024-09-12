Розу выкинули вместе с котятами в переноске

Розу нашли на улице в переноске. Кто-то выставил кошку из дома вместе с котятами.
Котята уже нашли дом, а Роза еще в поиске. Она хорошая! Знает лоток на отлично, стерилизована, любит влажный корм больше сухого. С другими кошками не конфликтует, но и отношения не поддерживает, живет сама по себе, даже ест отдельно.
Все вопросы по тел. 8-903-659-73-88.
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