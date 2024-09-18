Апартаменты «XIX века», отель у кремля и толстый кот: 10 гостиниц в центре Тулы

Сколько стоит переночевать в нашем городе и что предлагают гостям? Myslo узнал и делится с вами!

Мы подобрали 10 гостиниц с рейтингом не ниже 4,5 (по мнению пользователей поисковой системы «Яндекс») на любой вкус и цвет: от по-домашнему уютных гостевых домов до помпезных апартаментов. А еще мы расположили гостиницы в порядке «дешевле-дороже», чтобы вам было удобнее определиться с бюджетом!

«Толстый Кот»

(пер. Болотникова, 1-г)

Тип: гостевой дом.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 2200 руб.

Удобства в номере: ванная комната, холодильник, фен, бесплатные чай и кофе, тапочки, стиральная машина, утюг, вентилятор.

Удобства вне номера: общая кухня-гостиная (есть посуда, чайник, микроволновка, посудомойка, плита), общая ванная комната на втором этаже, зона барбекю с мангалом и гамаком, сейф (у администратора).

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: бесплатная.

Питание: нет.

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: платный.

Дополнительная информация: всего в гостевом доме 10 номеров, а на его территории живет питомец-талисман — не такой уж и толстый кот Патрик.

«Гостиница на Каминского»

(ул. Каминского, 33, этаж 2)

Тип: гостиница.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 2700 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, холодильник, кондиционер, звукоизоляция, фен, кухонный уголок, бесплатные чай и кофе, телевизор, тапочки, утюг, ежедневная уборка номеров.

Удобства вне номера: камера хранения, общая кухня (посуда, чайник, микроволновка, кофеварка), общая ванная комната.

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: платная (200 руб. в сутки) по предварительному бронированию.

Питание: завтрак (390 руб. с человека).

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в двухзвездочной гостинице 19 номеров. Есть возможность размещения с домашним животным (500 руб. в сутки за каждое животное). Детские (до года) кровати и люльки предоставляются бесплатно, а дополнительные спальные места для взрослых — платные (800 руб. за одну раскладушку). Стойка регистрации круглосуточная. Дополнительный комплект белья — 300 руб.

«Подворье»

(ул. Жуковского, 9)

Тип: гостиница.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 3100 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, холодильник, кондиционер, вентилятор, фен, кухонный уголок, телевизор, утюг, ежедневная уборка номеров.

Удобства вне номера: камера хранения, общая кухня в кафе (посуда, чайник, плита), общая ванная комната.

Заезд: с 14.00 до 22.00.

Выезд: с 07.00 до 12.00.

Парковка: бесплатная.

Питание: бесплатные завтраки включены в обслуживание номеров категории «стандарт». Завтраки для гостей, проживающих в номерах категорий «эконом» и «стандарт с кухней», стоят 330 руб.

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в двухзвездочной гостинице 52 номера. Есть удобства для людей с ограниченными возможностями. Детские (до трех лет) кровати и люльки предоставляются бесплатно, а дополнительные спальные места для взрослых и детей от четырех лет — платные (1200 руб. в сутки). Дата постройки и реконструкции: 2015 год.

«Гостевой дом у Кремля»

(ул. Металлистов, 15)

Тип: гостевой дом.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 3300 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, холодильник, кондиционер, фен, телевизор, ежедневная уборка номеров.

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: нет.

Питание: завтраки (включены в стоимость номера).

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: всего в гостевом доме девять номеров пяти разных категорий (от «Стандарт Универсал 3» до «Эконом Double одноместный мансарда»). Проживание одного ребенка (до 6 лет) на имеющихся кроватях предоставляется бесплатно. Размещение домашних животных не допускается. Места для курения организованы на улице. Отель работает удаленно, стойки регистрации нет: вся информация по заселению предоставляется по контактному телефону.

«Тульский Левша»

(ул. Металлистов, 16-а)

Тип: мини-отель.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 3500 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, фен, бесплатные чай и сладкие угощения, тапочки, халат (500 руб.), ежедневная уборка номеров.

Удобства вне номера: общая кухня (посуда, чайник, микроволновка, тостер), утюг и гладильная доска, стиральная машина с функцией сушки (от 300 руб.).

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: нет.

Питание: континентальный завтрак на заказ (от 300 руб.).

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в двухзвездочном мини-отеле 14 номеров. Дата реконструкции: 2020 год. Стойка регистрации круглосуточная. Есть номера для курящих. Дополнительный комплект полотенец — 500 руб.

«Bon Voyage»

(ул. Станиславского, 49)

Тип: отельный комплекс.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 3500 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, телевизор, кондиционер, холодильник, фен, чайник, тапочки, халат, телефон, сейф, ежедневная уборка номеров, доставка еды в номер.

Удобства вне номера: кулер с питьевой водой (на этаже), прачечная, автоматы со снеками.

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: бесплатная.

Питание: завтраки (включены в стоимость номера).

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в четырехзвездочном комплексе 52 номера четырех категорий. Персонал может разбудить гостя в обозначенное время. Дополнительные места для взрослых и детей — 2000 руб. в сутки. Есть конференц-зал (аренда платная).

Key Hotel

(ул. Советская, 58, этаж 2)

Тип: мини-отель.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 3999 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, холодильник, кондиционер в номере, фен, бесплатные чай и кофе, телевизор, тапочки, утюг, ежедневная уборка номеров, доставка еды в номер.

Удобства вне номера: общая ванная комната, камера хранения, сейф (у администратора).

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: бесплатная, предварительное бронирование парковочных мест невозможно.

Питание: завтраки (включены в стоимость номера).

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в трехзвездочном мини-отеле 28 номеров. Дата постройки: 2019 год. Стойка регистрации круглосуточная. Размещение домашних животных не допускается.

«Армения»

(ул. Советская, 47, этаж 0)

Тип: отельный комплекс.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 4300 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, мини-бар, кондиционер, фен, утюг, телевизор, тапочки, халат, ежедневная уборка номеров, сейф.

Удобства вне номера: гладильная комната, прачечная, банкомат, бесплатная камера хранения, финская сауна, турецкий хамам, бассейны для плавания, комната отдыха.

Заезд: круглосуточно.

Выезд: до 12.00.

Парковка: бесплатная.

Питание: завтраки можно включить в стоимость проживания при бронировании номера (1000 руб. с человека, шведский стол), а также дополнительно заказать ужин (600 руб. с человека, комплексный прием пищи; необходимо предупредить персонал о покупке обеда-ужина не позднее суток до въезда). На территории комплекса есть ресторан.

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в четырехзвездочном отельном комплексе 128 номеров. Возможно размещение дополнительного спального места (раскладушка — 1000 руб. в сутки). Также возможно проживание с питомцем (животное до 10 кг, необходима переноска, миски; оставлять любимца одного в номере или посещать с ним ресторан запрещается). Есть номера для курящих и конференц-зал.

Sk Royal Hotel Tula

(ул. Советская, 29)

Тип: бизнес-отель, спа-отель.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 11 200 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, кондиционер, фен, мини-бар, кухонный уголок (посуда, чайник, микроволновка, плита, кофеварка), бесплатные чай и кофе, телефон, сейф, тапочки, халат, телевизор, ежедневная уборка номеров, доставка еды в номер.

Удобства вне номера: камера хранения, камин, банкомат, прачечная, химчистка, крытый бассейн, фитнес-зал, спа и сауна.

Заезд: с 15.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: платная.

Питание: есть тарифы с включенными завтраками, также можно пообедать в лобби-баре.

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в пятизвездочном отеле 150 номеров. Есть удобства для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Дата постройки: 2014 год. Есть услуга «звонок-будильник». Стойка регистрации круглосуточная. Есть возможность размещения с домашним животным.

«ТургеневЪ»

(ул. Тургеневская, 13)

Тип: бутик-отель.

Цена (за одну ночь в двухместном номере для взрослых): от 16 800 руб.

Удобства в номере: ванная комната с принадлежностями для душа, кондиционер, холодильник, фен, мини-бар, номера со звукоизоляцией, кухонный уголок (чайник), бесплатные чай и кофе, телефон, сейф, тапочки, халат, телевизор, утюг, ежедневная уборка номеров, доставка еды в номер.

Удобства вне номера: камера хранения, химчистка, общая ванная комната, камин.

Заезд: с 14.00.

Выезд: до 12.00.

Парковка: платная.

Питание: завтрак на две персоны включен в стоимость номера.

Бесплатный Wi-Fi: есть.

Трансфер: нет.

Дополнительная информация: в пятизвездочном отеле 16 номеров. Дата постройки и реконструкции: 2016 год. Детский манеж предоставляется бесплатно, дополнительное спальное место стоит 1500 руб. Стойка регистрации круглосуточная.