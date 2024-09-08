Любовь и ревность в тульской драме: театр открыл сезон премьерой

Фото Алексея Пирязева и Натальи Луневой

Комедия Лопе де Вега «Собака на сене» не оставила равнодушными зрителей: три дня зал был полон. Читайте интервью с актерами и смотрите фоторепортаж.

Теодоро, секретарь графини Дианы де Бельфлор, ухаживает за горничной Марселой. Графине тоже нравится Теодоро, она ревнует, но даже себе не может в этом признаться. Ведь Диана – госпожа, а он – безродный слуга. И хочется, и колется, если по-русски.

Комедия с грубоватым названием про собаку на сене – «иль дайте есть иль ешьте сами» без всяких натяжек бессмертная. Она идет в театрах мира, страшно представить, уже более четырехсот лет. Все течет, все меняется, вечной остается только любовь, которая побеждает все препятствия. Что в тысяча шестьсот страшно представить каком году, что сейчас. Поставил спектакль на тульской сцене режиссер Петр Орлов. Шикарные костюмы для героев придумала Елена Погожева, а декорации из повседневной испанской жизни шестнадцатого века – заслуженный художник России Александр Дубровин.

Зрители хотели песен, чтобы как в известном фильме, и они тоже были. Но только оригинальные, написанные специально для этого спектакля композитором Владимиром Бруссом на стихи Вениамина Наймана. Получилось тоже здорово, ведь что за история про любовь, если в ней душа героев не поет.

За выходные было сыграно при аншлагах три премьеры подряд, и конечно, это повод пообщаться с исполнителями главных ролей спектакля. Слегка ветренного влюбленного Теодоро сыграл Артем Стребляк.

– Зритель принял хорошо, – поделился впечатлениями Артем. – С каждым спектаклем все равно что-то еще ищем, находим новое во взаимоотношениях персонажей.

– Теодоро – он, по вашему, какой? В начале истории крутит романы сразу с двумя женщинами, соглашается с Тристаном, что если хочешь забыть женщину, наговори себе про нее гадостей. А потом вдруг превращается в пылкого трепетного влюбленного.

– Теодоро – мечтательный, дерзкий, наглый, где-то даже трусоват. В разных ситуациях он разный. Так задумано автором.

– А сами что про него думаете?

– Мне казалось, что он красивый, но неопытный. Он играется со служанкой Марселой, а потом вдруг обращает внимание на Диану, потому что она графиня. Я его в отношениях с женщинами делаю немножечко более опытным. Думаю, что его привлекли эмоциональные качели. Нас, мужчин, не устраивает, когда у нас штиль. Из-за того что Диана устраивала сцены ревности, это его и притянуло еще больше. Марсела другая. Если надо – она придет, с графиней так не получается

– В финале спектакля в зрительном зале некоторые восторженно охнули, когда вы в два прыжка вскочили на балкон к возлюбленной.

– Это спасибо режиссеру, он так решил. Я поначалу опасался. Потому что, во-первых, сапоги – неудобно, и порожек очень узкий, пятисантиметровый. Но после того, как проделал все раз двадцать, успокоился. Мне за другие сцены больше страшно, чем за эту.

– Вы сами с персонажем чем-то похожи?

– Я тоже романтичный. Мы же не можем сказать, что Теодоро не романтик. Если честно, когда было распределение, не ожидал, что стану Теодоро. Ответственная роль, конечно.

– Чего больше всего опасались?

– Того, что будут сравнивать с кино, некоторые зрители не разделяют кино и театр. Они приходят на спектакль и думают, что в театре будет так же, и песни те же. У нас даже в комментариях на «Обыкновенное чудо» иногда пишут – почему в спектакле не было песен из фильма. Фильм «Собака на сене» культовый, потрясающий, Боярский великолепен. Но, я надеюсь, что зрители будут идти к нам на постановку, которая совсем не похожа на фильм.

– В спектакле две исполнительницы главной героини – Лариса Киеня и Инна Медведева. Можно сказать, что и Теодоро с каждой из них получается разный?

– С каждым партнером конечно все по-другому. Но в целом задача, которую поставил режиссер, одинаковая. Просто сцены могут происходить иначе. Мы долго искали нужные интонации. На самом деле, ты иногда ищешь их до самой премьеры. Если у вас они просто заученные – это неправильно. Нужно проживать всё здесь и сейчас.

Переполнена была эмоциями после премеры и исполнительница роли графини де Бельфлор Инна Медведева.

– Когда я репетировала, мне было важно понять то время. Посмотрела фильмы о Лопе де Вега, прочитала информацию о нем. Конечно, мы играем графов и графинь, но сам драматург высмеивал все эти ситуации с сословными предрассудками. А они настоящие были, из-за них даже убивали. Почему Лопе де Вега в отличие от многих других драматургов, был признан еще при жизни – он писал комедии, которые понятны простым людям. Поэтому, когда умер, даже прощание с ним длилось несколько дней.

– Что всегда удивляло – как мысли и страсти тех людей, спустя столетия, все равно похожи на наши.

– Да, да! Я когда читала пьесу, поражалась, какой интеллектуальный юмор, потрясающая самоирония. Тоже думала об этом – как можно было так написать еще много лет назад. А потом еще Михаил Лозинский превосходно все это перевел на русский язык. Что-то из текста даже не вошло в спектакль. Поэтому очень рекомендую тем, кто не читал «Собаку на сене», обязательно это сделать. Для вас откроется много интересного. Очень классный материал, и я поражаюсь, какой гениальный человек это писал.

– Роль Дианы можно сравнить с какими-то другими, сыгранными вами на тульской сцене?

– Лопе де Вега мы играли «Умную дурочку», но это совершенно другая история. Нет, здесь все по другому. И работать надо было по другому. Эмоций после премьеры почти не осталось. Отыграли, теперь можно отдохнуть, и начать работать опять. Потому что над ролью надо постоянно работать, придумывать уже какие-то комедийные куски, разные актерские штучки.

– Теодоро – он, вашему, какой? Ведь поначалу просто вертихвост, который мечется между двумя женщинами.

– Вот, представляете, таких людей любовь возвышает и делает их настоящими и цельными. Самое главное в этом произведении, на мой взгляд, это то, что оно про любовь. Всегда хватает препятствий в жизни, и сейчас много непростого у нас происходит. Но мы должны верить в любовь и в то, что любовь преодолеет все преграды и спасет этот мир.