Люди в городе. Михаил Зайцев, Никита Прозоров и Роман Лапин, владельцы бара «Худ»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как исполнить мальчишескую мечту и открыть собственный бар? Почему стоит сразу поставить диван в помещении? И сколько денег нужно вложить в заведение мечты?

В создание бара в самом центре Тулы ребята прыгнули с головой из других профессий, без опыта и денег. Первые видео в соцсетях их заведения начинались с фразы: «Подпишись и наблюдай за нашим провалом», но вышло все наоборот.

Сейчас бар «Худ» — один из самых популярных в Туле, а пятничными и субботними вечерами в нем не протолкнуться.

Мы спросили у ребят о том, как все начиналось и сложно ли оставаться друзьями, когда вместо легких посиделок за пивом вы обсуждаете бизнес-план.

Итак, знакомьтесь: Михаил Зайцев, Никита Прозоров и Роман Лапин (на фото слева направо). Именно они создали бар, в который вы заглядываете по выходным.

В этот раз мы подготовили не только текстовую, но и видеоверсию интервью. Читайте и смотрите!

— Чем вы занимались до того, как появился «Худ»?

Михаил: Я торгаш, продавал всё что можно. Начал лет с 16-17: сначала интернет, потом квартиры, насосное оборудование — и в итоге присоединился к семейному бизнесу и продавал кирпичи.

Никита: Я шесть лет работаю юристом в общепите. Мы с Романом как-то пытались заняться собственным бизнесом — не вышло. Но зато поняли, что нам комфортно работать вместе.

Роман: А я айтишник. Это до сих пор и есть моя основная профессия. Разрабатываю сайты и делаю всё, что с этим связано.

— Торгаш, юрист и айтишник. Почему бар?

М: Все просто: мы любим выпить, вне зависимости от профессии (смеется). Нам хотелось создать в городе место, в котором нам самим было бы комфортно находиться в будние и выходные дни. Нам казалось, что круг наших знакомых нуждается в заведении, в котором безопасно, вкусно, качественно и есть хороший сервис. А еще мы мечтали, чтобы проект качал, а о об открытии знали еще задолго до него. Веры в это не было, но была надежда.

Н: Миша скромничает, он не просто торгаш, но и очень творческая личность. Это он пришел ко мне и сказал: «Я хочу бар». Я понимал, что вдвоем мы не справимся, но знал, что есть еще хороший человечек Роман и именно его в нашей команде не хватает.

Обязанности у нас распределены: я занимаюсь бумажками, Роман отвечает за все, что связано с цифрами и IT, а Михаил — за творчество. Всё, что вы видите в баре, — его идеи, он даже картины сам написал.

— В первых постах в аккаунте «Худа» вы говорили: «Мы открываем бар мечты на кредитные бабки в рекордно сжатые сроки. Подпишись и наблюдай за нашим провалом!» Прошел год. Случился провал или все получилось круто?

Н: Не хотелось бы хвастаться, но все круто.

Р: Главное, что нас любят, многие люди относят нас к топовым заведениям Тулы. Хотя когда мы открывались, то слышали: «Ой, ну это молодые ребята, которые не шарят в бизнесе. Прогорят через пару месяцев». А мы вот задержались на подольше.

— Какую ждали аудиторию? Люди из закрывшейся «Типографии» к вам ходят?

М: Мы сделали пару действий для того, чтобы люди из «Типографии» заглянули к нам хотя бы разок, а потом решили бы, остаются они или нет. Сложно сказать, стали ли они нашими постоянными гостями, потому что, честно говоря, я сам в «Типографию» не ходил.

А так ожидания в плане аудитории оправдались. Мы не хотели, чтобы у нас были только ребята 18-22 лет. Они классные, но у нас кредиты. Хотели видеть более взрослую сформировавшуюся молодежь, 25+. Мечтали, чтобы людям от 18 до 30 было комфортно вместе существовать у нас, и благодаря зонированию пространства у нас это получилось.

Н: С аудиторией мы работаем постоянно, у нас жесткий фейс-контроль. Все негативные отзывы в интернете как раз из-за того, что людей не пускают в бар. Но мы просто хотим, чтобы внутри было спокойно и комфортно.

— Кого не пускаете?

М: Людей, которые неадекватно себя ведут. Пытались найти хорошего фейсера и поначалу брали эти обязательства на себя.

Я часто стоял на входе, Роман иногда подменял меня, Никита Сергеевич нет-нет, да не пускал кого-то.

Все нормы и правила просты и понятны. Если человек идет и уже на улице что-то выкрикивает, вряд ли он в баре кому-то понравится. Но при этом мы против странных строгих правил, когда, например, людей не пускают в заведение в шортах. Лето, +30! И шорты шортам рознь. Есть стильные, классные, в них ходят совершенно адекватные люди. А некорректно себя вести могут и люди в строгих костюмах.

— Когда открывались, страшно было?

Н: Было. Помещение — вообще пустое, ни одного проводочка даже! Мы сначала должны были быть в здании, где сейчас находится Dark Shine. Но там низкие потолки и «квадратов» не так много. Там мы смогли бы сделать только еще один Lil Pil. Его мы, кстати, очень любим и постоянно туда ходим. Но хотели что-то новое.

— Когда концепцию разрабатывали, приглашали кого-то из профессионалов? Или можно все самим?

М: В голове было четкое представление. Я пришел с идеей к Никите, подключился Рома, и мы вместе накидывали, что хотим сделать. Я замучился продавать им свои идеи! Мы каждый день сидели в разных заведениях Тулы и с серьезными лицами все обсуждали.

Ребята говорили: «Давай делать хот-доги или бургеры». Я протестовал — нельзя так узко мыслить! И мы вроде каждый вечер приходили к чему-то. А потом встречались на следующий день и начиналось заново — всё-таки нужно делать бургеры!

И это как раз были проявления страха. Мы не знали, что нужно придумать, чтобы все работало.

— Сколько нужно денег, чтобы открыть бар с нуля?

Н: Больше десяти миллионов рублей.

М: Нужно понимать: можно вбухать сколько угодно денег, но главное — надо гореть своим делом. Быть готовым к тому, что придется пахать. Если нет — лучше не начинать.

Р: У меня к Мише и Никите был только один вопрос: «Вы готовы здесь жить?» Диван у нас здесь не просто так стоит. Перед открытием мы не спали трое суток. Все сами крутили, собирали столы, монтировали.

Я спал прямо в баре. Ну как спал — даже тут это не удавалось: как только закрывал глаза, приходил Миша и говорил: «Рома, срочно нужны QR-коды на меню».

М: Рома, кстати, вообще воин и герой. Он поддерживает любую движуху. Если у меня есть бешеная идея, все шлют меня с ней куда подальше, а Рома говорит: «Давай обсудим!»

— Есть такая теория, что с друзьями бизнес строить нельзя, что это вообще утопия и ничего не выйдет. Как у вас?

Н: Мы все люди с тяжелым характером — вспыльчивые и жестко настаиваем на своем. Казалось, что будет сложно. Но мы распределили обязанности, решили, кто за что отвечает, а куда не лезет, и чей голос в каком вопросе решающий.

Цель у нас одна. Тем более есть кредиты, а это риск лишиться всего. Так что никаких конфликтов.

М: Я рад тому, как сформировались наши взаимоотношения. Мне, например, как творческому человеку нужен рациональный стопор. И вот мы с Ромой накидываем идеи, потом садимся за стол переговоров, и Никита говорит: «Так, стоп, надо притормозить. Это в таком виде мы не будем делать потому что…» И мы начинаем крутить идею и доводим до идеального для нас формата.

— Вы делаете очень креативные рилсы. Для этого привлекаете специалистов?

М: Наш мини-креативный отдел — это я, мой младший брат и жена. Мы садимся и накидываем идейки. Приходится снимать и тренды для того, чтобы работали алгоритмы, но стараемся делать такого контента не больше половины. Хотим, чтобы «Худ» знали не только в Туле, чтобы к нам приезжали, потому что видели наши ролики.

— Вы открылись в уже популярном месте. Рядом «Искра», которая танцует всю ночь, напротив — бар «Местные». Не боялись конкуренции?

М: Мы ко всем дружелюбно, с доброй нотой конкуренции. Признаем другие заведения, видим их, но стараемся сделать такой продукт, который будет на уровне. По законам трафика люди идут туда, где есть предложение, и чем его больше, тем больше гостей. Так что открыться на ул. Металлистов было выгодно.

Н: Мне кажется, наша улица только начинает развиваться.

Скоро ул. Металлистов будет как ул. Рубинштейна в Санкт-Петербурге — с кучей заведений на любой вкус и кошелек.

— Как профессиональное сообщество восприняло молодых бизнесменов? Взгляды косые ловили?

М: Думаем, многие наверняка думали: «Ну что там есть? Что пить?» А сейчас сотрудники других заведений часто у нас бывают, заходят иногда пропустить рюмочку после рабочей смены, так что приняли все-таки. И нам приятно видеть коллег в своих стенах.

— Какие планы у «Худа»?

М: Мы хотим постоянно немного менять пространство. Делать микроремонты, визуально меняя атмосферу. А еще хотим много ивентов, чтобы постоянным гостям не было скучно.

— Дайте пару советов тем, кто собирается открыть бар.

М: Вовремя одуматься! (Смеется)

Р: Учесть все подводные камни, начиная от помещения. Мы постоянно в стадии ремонта — что-то красим, штукатурим, пока никто не видит. Так что не выбирайте исторические здания.

Грамотно выбирайте подрядчиков, потому что они часто бывают неграмотными. Найдите профессионалов.

Н: И рассчитывайте, что потратите гораздо больше денег, чем планировали. Если собирались вложить миллион — готовьте пять. Вовлекайтесь в процесс полностью. Как говорил один ресторатор, «заведение будет работать, пока владельцы постоянно придираются ко всякой ерунде и бесят этим персонал». Живите своим делом! И соберите крутую команду.