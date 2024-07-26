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Свидание

Свидание

22 сентября в Concert Hall выступит группа «Свидание».

Группа «Свидание» — московский коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти вместе с братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими, позже к ним присоединился Роман Гатчин (барабаны).

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

Стоимость: от 1000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
22 сентября 2024, воскресенье
19:00
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