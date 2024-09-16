Танцы на палубе

20 сентября в Loft Hall пройдет концерт любимых сердцу тульских групп.

« Петли Дней » — юнцы играющие эмо и гранж-мотивы, чья музыка пахнет как твоя джинсовка в 2014-м ;

« Культурное Наследие » — око тульской пост-панк сцены, группа выпускающая хиты один за одним, недавно отметившаяся в сериале « Плохой Маскот » Дмитрия Сыендука;

« -1 » — родное, печальное скримо и текста песен, которые вы точно знаете наизусть;