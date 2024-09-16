Танцы на палубе
20 сентября в Loft Hall пройдет концерт любимых сердцу тульских групп.
- «Петли Дней» — юнцы играющие эмо и гранж-мотивы, чья музыка пахнет как твоя джинсовка в 2014-м;
- «Культурное Наследие» — око тульской пост-панк сцены, группа выпускающая хиты один за одним, недавно отметившаяся в сериале «Плохой Маскот» Дмитрия Сыендука;
- «-1» — родное, печальное скримо и текста песен, которые вы точно знаете наизусть;
- «Утехи Юности Безумной» — личная лирика, эмо панк с женским вокалом и то самое настроение, которого тебе давно не хватает.
Стоимость: от 500 руб.
Где: ул. Фридриха Энгельса, 70А.
Где и когда?
Тула , Тула
20 сентября 2024, пятница
18:00