18 сентября: студенты купили необитаемый остров и возвращение в детство с киндер-игрушками

Доброе утро! Если читать хорошие новости по утрам, то день пройдет на ура. Поехали!

И снова все в тучках. Сегодня в Туле пасмурно, а температура воздуха составит до +24 градусов.

Двое студентов из Финляндии стали владельцами собственного острова, заплатив всего 31 тысячу долларов (около 2,8 миллиона рублей). Парень случайно наткнулся на объявление о продаже и был поражен необычайно низкой ценой.

Новым владельцам достался остров площадью 1 гектар, который пустовал на протяжении 10 лет. Теперь студенты планируют превратить его в настоящий райский уголок, построив на нем дом и сауну. Такая сделка стала для них настоящей удачей, ведь участок земли аналогичного размера в Финляндии обошелся бы намного дороже.

Слушаем Fousheé - Deep End.

Петербургская художница Дарья Нагнибида создает увеличенные копии игрушек из киндер-сюрпризов 90-х годов, открывая для зрителей портал в беззаботное детство.

От трех до шести месяцев уходит на создание 30-сантиметровых фигурок с помощью 3D-принтера и специальной глины. Готовые игрушки, такие как бегемоты, пингвины, крокодилы и динозавры, художница помещает в огромные киндер-яйца, чтобы усилить ощущение ностальгии по безмятежным годам взросления.

Насладитесь величественными лесами, усыпанными золотыми листьями, тихими озерами, отражающими небесные краски, и уютными тропинками, которые ведут в мир осеннего волшебства. Эти фотографии вдохновляют на прогулки на свежем воздухе и напоминают о том, как прекрасна природа в своем осеннем обличии.

Красивого настроения!