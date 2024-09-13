Контрольная закупка Myslo: пробуем готовый оливье из магазина

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

Не все идеи, которые приходят в голову, хорошие. Так что ловите обзор на готовые салаты оливье из магазина. Мы знаем, что оливье можно приготовить дома или съесть в ресторане, но вот если вдруг вам срочно захотелось оливье – а вы на работе.

Мы купили готовый оливье в упаковках в сетевых магазинах . Это была не лучшая наша дегустация, мы рисковали, и вот вам обзор.

Итак, мы купили готовый оливье пяти торговых марок:

Fresh Menu,

KIMS,

Fresh Secret,

«Пятерочка Кафе»,

«Великоросс».

Fresh Menu

Цена: 169,90 руб.

Вес: 400 г.

Производитель: ООО «Тульский мясокомбинат», Тула, Одоевское шоссе.

Этот салат мы нашли в магазинах SPAR. Вероятно, это собственная линейка производства. И это плюс. Срок хранения этого салата - всего 72 часа. Похож на настоящий.

Внутри - стандартный набор для оливьешки: картофель, колбаса, морковь, маринованные огурцы, яйцо, горошек, свежие огурцы и лук. Приправлено все это майонезом.

По внешнему виду – зачет. Крупная, ровная нарезка и ингредиенты не превратились в единую массу. Много колбасы, и она хорошая. А вот майонеза не слишком много, и это тоже хорошо.

Единственное, что мы бы изменили в этом оливье – добавили бы больше яиц. Но это уже мелочи.

Мы не ждали ресторанного вкуса, но на обычный салат из столовой этот вполне себе тянет. Мы даже поставим ему почти высший балл. Есть такое можно.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

KIMS

Цена: 77,99 руб.

Вес: 160 г.

Производитель: ООО «КИМЧИ ПРОДЖЕКТ», г. Реутов.

Оливье KIMS мы купили в «Ярче!». Цена - довольно бюджетная. Срок годности до вскрытия упаковки – 5 суток. Вроде бы ничего, но к внешнему виду уже есть вопросы.

Внутри: картофель, морковь, яйцо, вареная колбаса, зеленый горошек и маринованные огурцы. В отличие от первого, этот салат без лука. И он утопает в майонезе. Выглядит очень непривлекательно.

Колбасы в этом оливье мало, причем она нарезана тонкими пластинками, из-за этого почти не чувствуется. На вкус кажется, что добавили немного горчицы. Воспринимать вкус салата адекватно невозможно из-за майонеза.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Fresh Secret

Цена: 79,90 руб.

Вес: 180 г.

Производитель: ИП Хон Евгений Олегович, г. Домодедово.

Эту салатную лепешку мы купили в магазине «Да!». По-другому салат не назовешь. Выглядит он просто ужасно. А еще у него нет запаянной упаковки, как у других салатов из обзора. При этом срок годности – 10 суток.

У салата очень странный привкус. Он кислый. Сначала кажется, что оливье испорчен, но потом понимаем, что скорее всего, создатели этого шедевра переборщили кислоты.

В этом салате мы не нашли яйца, но была колбаса и ветчина, которые не понравились нам на вкус. Признаемся честно: это было отвратительно. После дегустации салата пришлось прополоскать рот.

Оливье из «Да!» мы говорим нет.

Наша оценка: 0 баллов.

«Пятерочка Кафе»

Цена: 109,99 руб.

Вес: 200 г.

Производитель: АО «Перекресток вкусов», г. Долгопрудный.

Выглядит салат неплохо. Внутри – картофель, вареная колбаса, куриное яйцо, майонез, горошек. морковь, свежие и маринованные огурцы.

Удивительный факт: яйцо в салате вареное и маринованное в уксусе! Необычно. Больше ничем салат нас не удивил. У этого оливье странный травяной или какой-то аптечный привкус. А еще есть ощущение, что колбаса в нем очень дешевая. Есть такое можно, но на высший балл салат не тянет.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Великоросс»

Цена: 179,90 руб.

Вес: 300 г.

Производитель: ООО «Великоросс», Санкт-Петербург.

Выглядит салат очень даже солидно, да и цена не самая маленькая. Посмотрим, что на вкус.

В составе: картофель, майонез. колбаса, морковь, маринованные огурцы, меланж, консервированный горошек, петрушка и укроп.

Мы пробуем, и, вроде бы, ничего. И запах приятный. Но потом появляется неприятный привкус. Вероятно, из-за дешевой колбасы. Как будто вместо нее в салат положили самые дешевые сосиски, которые чаще покупают собакам. Нет. Этот оливье тоже не оправдал наших ожиданий.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самое дешевое блюдо – Fresh Menu (42,5 руб. за 100 г).

Самое дорогое блюдо – «Великоросс» (60 руб. за 100 г).

Самое невкусное блюдо, по мнению редакции – Fresh Secret.

Самое вкусное, по мнению редакции – Fresh Menu.