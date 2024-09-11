Утром в Тульской области сбита украинская ракета С-200

Украинскую ракету С-200 сбили в небе над Тульской областью. На месте падения в поле недалеко от газораспределительной станции в Тульской области образовалась огромная воронка. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб и саперы.

По данным «Базы», около 5 утра местные жители сообщили в оперативные службы района о громком «хлопке». Спустя несколько часов во время осмотра территории в поле была обнаружена воронка диаметром около 50 метров. Официально информация на данный момент не подтверждена.

По информации Mash, С-200 — переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара». Издание предполагает, что ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. На фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в ЕС, который Киев очень не хочет исполнять, но вынужден из-за давления. Отмечается, что в конце 2024 года между Москвой и Киевом истекает контракт о транзите природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. Тогда РФ и бывшая советская республика подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между компаниями-исполнителями. По условиям, через Украину Россия прокачивала не менее 225 млрд кубометров природного газа.