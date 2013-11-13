Золотой цыплёнок
Представьте себе, Волк стал… папой (!) цыплёнка! И всё из-за жадности Лисы, у которой появился хитрющий план. Могла ли она представить себе, что…
Впрочем, об этом вы узнаете, посмотрев наш спектакль.
Красивая декорация и куклы, прекрасные музыкальные номера, достойные настоящего детского мюзикла, увлеченная игра актеров — все это обязательно понравится детям. А взрослые, может быть, впервые задумаются над тем, как непросто ребёнку, когда в родителях «согласья нет». Спектакль режиссёра Г. Смирновой — хороший подарок зрителям в год семьи
Действующие лица и исполнители:
- Цыплёнок — Екатерина Прокопьева, Юлия Бороздина
- Лиса — Лидия Балабаева, Любовь Пахомова
- Волк — Ринад Кондаев, Андрей Абрамов
- Автор пьесы — В. Орлов
- Режиссёр-постановщик Галина Смирнова
- Художник-постановщик — Надежда Ванина
- Музыкальное оформление — D.J. Galia-gru
- Художник по свету — Дмитрий Алешин
Продолжительность спектакля — 1ч. 05 мин.
Билеты: 170 — 200 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
27 мая 2017, суббота
12:00