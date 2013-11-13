Золотой цыплёнок

Представьте себе, Волк стал… папой (!) цыплёнка! И всё из-за жадности Лисы, у которой появился хитрющий план. Могла ли она представить себе, что…

Впрочем, об этом вы узнаете, посмотрев наш спектакль.

Красивая декорация и куклы, прекрасные музыкальные номера, достойные настоящего детского мюзикла, увлеченная игра актеров — все это обязательно понравится детям. А взрослые, может быть, впервые задумаются над тем, как непросто ребёнку, когда в родителях «согласья нет». Спектакль режиссёра Г. Смирновой — хороший подарок зрителям в год семьи

Действующие лица и исполнители:

Цыплёнок — Екатерина Прокопьева, Юлия Бороздина

Лиса — Лидия Балабаева, Любовь Пахомова

Волк — Ринад Кондаев, Андрей Абрамов

Автор пьесы — В. Орлов

Режиссёр-постановщик Галина Смирнова

Художник-постановщик — Надежда Ванина

Музыкальное оформление — D.J. Galia-gru

Художник по свету — Дмитрий Алешин

Продолжительность спектакля — 1ч. 05 мин.

Билеты: 170 — 200 Р.