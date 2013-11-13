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Золотой цыплёнок

Золотой цыплёнок

Представьте себе, Волк стал… папой (!) цыплёнка! И всё из-за жадности Лисы, у которой появился хитрющий план. Могла ли она представить себе, что…

Впрочем, об этом вы узнаете, посмотрев наш спектакль.

Красивая декорация и куклы, прекрасные музыкальные номера, достойные настоящего детского мюзикла, увлеченная игра актеров — все это обязательно понравится детям. А взрослые, может быть, впервые задумаются над тем, как непросто ребёнку, когда в родителях «согласья нет». Спектакль режиссёра Г. Смирновой — хороший подарок зрителям в год семьи

Действующие лица и исполнители:

  • Цыплёнок — Екатерина Прокопьева, Юлия Бороздина
  • Лиса — Лидия Балабаева, Любовь Пахомова
  • Волк — Ринад Кондаев, Андрей Абрамов
  • Автор пьесы — В. Орлов
  • Режиссёр-постановщик Галина Смирнова
  • Художник-постановщик — Надежда Ванина
  • Музыкальное оформление — D.J. Galia-gru
  • Художник по свету — Дмитрий Алешин

Продолжительность спектакля — 1ч. 05 мин.

Билеты: 170 — 200 Р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
27 мая 2017, суббота
12:00
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