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Занятия в экзотариуме

Занятия в экзотариуме

Узнать больше о животных, подробно рассмотреть и изучить некоторых их них, выполнить увлекательные задания и поиграть с ними удастся на развивающих занятиях в Тульском экзотариуме. Почему змея показывает язык, зачем ящерице хвост и почему лягушка не живет в пустыне? С легкостью ответить на эти и многие другие «животные» вопросы дети смогут, посетив такие занятия. Они будут интересны малышам от года и их родителям, дошкольникам, а также ребятам постарше.

Возможно занятие в группе не более 5 человек, а также индивидуальное. Тема, время и стоимость уточняется при записи. Занятие однократное и не требует систематического посещения.

Присутствие родителей на занятиях возможно по желанию, но не обязательно.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
24 декабря 2016, суббота
12:00
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25 декабря 2016, воскресенье
12:00
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