Занятия в экзотариуме

Узнать больше о животных, подробно рассмотреть и изучить некоторых их них, выполнить увлекательные задания и поиграть с ними удастся на развивающих занятиях в Тульском экзотариуме. Почему змея показывает язык, зачем ящерице хвост и почему лягушка не живет в пустыне? С легкостью ответить на эти и многие другие «животные» вопросы дети смогут, посетив такие занятия. Они будут интересны малышам от года и их родителям, дошкольникам, а также ребятам постарше.

Возможно занятие в группе не более 5 человек, а также индивидуальное. Тема, время и стоимость уточняется при записи. Занятие однократное и не требует систематического посещения.

Присутствие родителей на занятиях возможно по желанию, но не обязательно.