Вверх тормашками

Постановка основана на пьесе Ксении Драгунской — дочери известного детского писателя Виктора Драгунского — сценаристки, искусствоведа, драматурга, автора произведений, которые ставятся в театрах всего мира самыми известными и популярными режиссерами. Её произведения — это сюжеты, насквозь пронизанные искренностью и замечательным юмором.

В основе спектакля лежит невероятная история о том, что происходит с бабушками, когда непослушные внучки начинают сильно капризничать и не слушаться взрослых. Однажды такие бабушки могут взять и улететь верхом на пылесосе, а потом и вовсе превратиться в бабочек. Зрителям покажут, где находятся тормашки и как их найти, помогут разгадать рецепт превращения бабочек в бабушек. В постановке прозвучит живая музыка, а дети — традиционно для театра «Эрмитаж» — будут активно участвовать в развитии сюжета.

Подробнее об оставшихся билетах по тел.: (4872) 71−78−11.