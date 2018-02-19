Вождь краснокожих

Театр представит очередную вариацию на тему сюжета знаменитой повести О'Генри. Забавная история о двух непутёвых похитителях (Билл и Сэм), которые надеются получить неплохой выкуп. Но Джонни устраивает свои игры, правила которой не всегда приятны похитителям! Они уже и сами не рады своей затее. Неуемная энергия маленького Дорсета в исполнении юного актера-ровестника заставляет буквально «гореть» все вокруг.

Эта история в лучших традициях вестерна, на которой юные зрители смогут перенестись в мир Дикого Запада, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости!