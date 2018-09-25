Воскресник для дошкольников

30 сентября в 17:00 на новой встрече дошколята в мастерской гончара познакомятся с историей посуды и узнают о свойствах глины. Воскресник — это еженедельные встречи с дошкольниками, на которых они знакомятся с историей родного края, бытом и традициями прошлого!



Подержать в руках старинную утварь и угадать ее назначение, способы изготовления музей «Тульские древности» приглашает в мастерскую гончара. Здесь каждый сможет почувствовать себя важным членом большой мастеровой семьи и слепить маленький горшочек из древнейшего материала — глины.



Стоимость: 100 р.

