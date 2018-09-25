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Воскресник для дошкольников

Воскресник для дошкольников

30 сентября в 17:00 на новой встрече дошколята в мастерской гончара познакомятся с историей посуды и узнают о свойствах глины. Воскресник — это еженедельные встречи с дошкольниками, на которых они знакомятся с историей родного края, бытом и традициями прошлого!

Подержать в руках старинную утварь и угадать ее назначение, способы изготовления музей «Тульские древности» приглашает в мастерскую гончара. Здесь каждый сможет почувствовать себя важным членом большой мастеровой семьи и слепить маленький горшочек из древнейшего материала — глины.

Стоимость: 100 р.
 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
30 сентября 2018, воскресенье
17:00
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