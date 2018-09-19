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Воскресник для дошкольников

Воскресник для дошкольников

На занятии в музее ребята в лёгкой и увлекательной форме познакомятся с историей письменности, откроют множество секретов прошлого, связанных с грамотностью, а также узнают, почему даже сегодня важно не только учиться читать, считать и писать, но и рисовать.

В завершении занятия все попробуют написать письмо способом, которым пользовались люди каменного века!

Современным детям доступно множество источников информации: как бумажные, так и цифровые. А как же быть, если мы живём в бедной избе и в наше время нет ни то что телефонов, но даже книга — что-то из области волшебного? А наши мама, папа и даже дедушка и бабушка не умеют читать и писать! А в ещё более давние времена люди даже… не знали, что такое буквы!

Рекомендовано детям 3−7 лет и их родителям.

Телефон для справок и записи: +7 4872 36 16 63.

Стоимость билета — 100 рублей.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
23 сентября 2018, воскресенье
17:00
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