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Волшебное лукошко Снегурочки

Волшебное лукошко Снегурочки

Занимательная Лаборатория природы Куликова поля приглашает ребят и их родителей в новогоднее приключение, которое откроет наступающий 2017 год — Год экологии в России!

Злая волшебница Топких болот разозлилась на наш Новый год и Дедушку Мороза. Она решила, что для этого праздника есть другой волшебник — Санта Клаус, и заколдовала Снегурочку зельем из Кубка ведьм. Разбуженный посреди зимы ежик должен разгадать загадку Малефисенты, встретиться с жителями «некоторого» Царства (вовсе не государства!) и отыскать волшебный сосуд и снадобье для спасения Снегурочки. Но без помощи смелых и умелых любителей природы ему никак не обойтись!

Давайте вместе спасем любимый праздник россиян! Разгадать тайну злой волшебницы нам поможет опытный ученый, кандидат биологических наук Татьяна Светашева. Нас ждет знакомство с удивительными обитателями леса, которые и спасут заколдованную Снегурочку. Мы будем работать с микроскопами и лупами, изучим гербарии, а в завершении — смастерим елочную игрушку для ваших елочек.

Ждем всех в новогодней Лаборатории природы Куликова поля!

Стоимость билета — 100 Р.

Предварительная запись и подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
25 декабря 2016, воскресенье
11:00
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