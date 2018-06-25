В гостях у сказки

Лето — время каникул. Как насчёт того, чтобы вспомнить детство и отправиться в увлекательное сказочное путешествие вместе со своими детьми? Сотрудники музея приглашают взрослых и маленьких гостей в волшебный мир русских сказок и былин, где живут отважные богатыри и чудесные птицы Сирин и Алконост. Где можно побывать в царстве подземном и царстве подводном, встретиться с Василисой Прекрасной и Серым Волком, полетать на сказочном ковре-самолете. А поможет совершить это волшебное путешествие замечательный художник-сказочник Виктор Васнецов!



Стоимость: взрослые — 100 р., дети — 50 р.