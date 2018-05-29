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Три поросенка

Три поросенка

Сказочный спектакль в исполнении Белгородского государственного театра кукол.

Артисты Белгородского государственного театра кукол, не отходя от классического сюжета, расскажут и сыграют ее по-другому: с новыми куклами, в ярких декорациях и костюмах, с зажигательным музыкальным оформлением, с тонким вкусом и юмором.

История о веселой беззаботной жизни и приключениях трех братцев-поросят, повстречавших волка. Зрителей ожидает неповторимая атмосфера, каскад песен и танцев, а также множество удивительных моментов и море эмоций! Вместе с героями сказки детишки поозорничают и постигнут уроки житейской мудрости.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
13 июля 2019, суббота
12:00
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