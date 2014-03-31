Маленькие дети часто бывают непослушными. Им хочется играть, а не выполнять то, что взрослым кажется правильным. И как доброму сказочнику справиться с такой девочкой? Конечно же, рассказать ей сказку, и не просто рассказать, а дать ей самой сыграть роль маленькой и непослушной девочки. А вот что эта девочка поймёт и как справится со своей ролью, и чем закончится сказка «Три медведя» вы увидите в этом спектакле. А ещё вы увидите довольно обаятельных и редких в наше время кукол — марионеток и немножко мультиков.

Действующие лица и исполнители:

Сказочник, Михаил Иванович, Настасья Петровна — А. Абрамов;

Девочка Машенька, Мишутка, Маша — И. Атлашкина.

Режиссер-постановщик, инсценировка, музыкальное оформление — И. Федирко.

Сценография, куклы, костюмы — Н. Данько.

Мультимедиа — В. Иевлев.

Рисунки — Е. Сорокина.