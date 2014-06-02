В. Лившиц, И. Кичанова. Анимационная игровая программа (перед спектаклем).

Историю о необыкновенном путешествии Львенка Левы и Бегемотика Бори придумал драматург Владимир Лившиц. В одно прекрасное утро красивый и ловкий Львенок понял, что у него нет «настоящего друга». Разве неуклюжий и толстенький Бегемотик Боря может быть настоящим другом? Нет! Самым-самым может стать только «Таинственный гиппопотам!» Узнав об этом, Львенок, разрешив неуклюжему Бегемотику составить ему компанию, отправился на поиски гиппопотама. Много разных приключений пришлось ему испытать!