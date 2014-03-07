Яркий, музыкальный спектакль по известной пьесе-сказке А. Н. Островского с замечательными куклами и игрой актеров в «живом плане», призван еще раз напомнить и маленькому и взрослому зрителю о том, что не в одной сказочной Берендеевке, но везде и всегда главной ценностью жизни остается Любовь.

За право любить заплатила Снегурочка самую высокую цену, но жить с горячим сердцем, с верой в чистоту и искренность человеческих чувств для нее не в пример лучше, чем замерзать от холода одиночества.

Действующие лица и исполнители:

Снегурочка — Ирина Атлашкина

Весна, Елена, Радушка — Татьяна Еремеева

Мороз, Царь Берендей, Брусило — Олег Спиренков

Лель, Бермята — Андрей Абрамов

Мизгирь, глашатый — Ринад Кондаев

Бобылиха, Малуша — Екатерина Прокопьева

Бобыль, Курилка — Сергей Буряков

Купава — Любовь Пахомова

Режиссёр-постановщик Олег Трусов

Сценография и костюмы — Надежда Ванина

Костюмы — Лариса Кузьмина

Композитор — Игорь Гайденко

Хореография — Валерий Сухов

Художник по свету — Дмитрий Алешин