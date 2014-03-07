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Снегурочка

Снегурочка

Яркий, музыкальный спектакль по известной пьесе-сказке А. Н. Островского с замечательными куклами и игрой актеров в «живом плане», призван еще раз напомнить и маленькому и взрослому зрителю о том, что не в одной сказочной Берендеевке, но везде и всегда главной ценностью жизни остается Любовь.

За право любить заплатила Снегурочка самую высокую цену, но жить с горячим сердцем, с верой в чистоту и искренность человеческих чувств для нее не в пример лучше, чем замерзать от холода одиночества.

Действующие лица и исполнители:
Снегурочка — Ирина Атлашкина
Весна, Елена, Радушка — Татьяна Еремеева
Мороз, Царь Берендей, Брусило — Олег Спиренков
Лель, Бермята — Андрей Абрамов
Мизгирь, глашатый — Ринад Кондаев
Бобылиха, Малуша — Екатерина Прокопьева
Бобыль, Курилка — Сергей Буряков
Купава — Любовь Пахомова

Режиссёр-постановщик Олег Трусов
Сценография и костюмы — Надежда Ванина
Костюмы — Лариса Кузьмина
Композитор — Игорь Гайденко
Хореография — Валерий Сухов
Художник по свету — Дмитрий Алешин

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
27 февраля 2019, среда
11:00
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28 февраля 2019, четверг
11:00
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