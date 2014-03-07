Снегурочка
Яркий, музыкальный спектакль по известной пьесе-сказке
За право любить заплатила Снегурочка самую высокую цену, но жить с горячим сердцем, с верой в чистоту и искренность человеческих чувств для нее не в пример лучше, чем замерзать от холода одиночества.
Действующие лица и исполнители:
Снегурочка — Ирина Атлашкина
Весна, Елена, Радушка — Татьяна Еремеева
Мороз, Царь Берендей, Брусило — Олег Спиренков
Лель, Бермята — Андрей Абрамов
Мизгирь, глашатый — Ринад Кондаев
Бобылиха, Малуша — Екатерина Прокопьева
Бобыль, Курилка — Сергей Буряков
Купава — Любовь Пахомова
Режиссёр-постановщик Олег Трусов
Сценография и костюмы — Надежда Ванина
Костюмы — Лариса Кузьмина
Композитор — Игорь Гайденко
Хореография — Валерий Сухов
Художник по свету — Дмитрий Алешин