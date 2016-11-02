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Щенячий патруль

Щенячий патруль

Щенячий патруль — это команда, состоящая из шести отважных щенят и одного мальчика. Они достойно несут свою службу во благо общества. Каждый из них — настоящий спец в своей области, и какая бы не случилась беда — будь то спасение котёнка или простая помощь пожилому человеку — наши друзья всегда окажутся на месте в нужный момент. Благодаря их службе жители города ни о чём не волнуются и всегда рады видеть своих героев.

В новом новогоднем спектакле храбрый патруль спасет новый год, научит зрителей дружить, поддерживать друг друга и помогать окружающим, расскажет о взаимопомощи, о взаимопонимании и добре.

Справки по тел.: 55−01−17; 8 (903)260−30−13.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
30 декабря 2016, пятница
11:00
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