Русская ёлка
С 13 по 30 декабря интерактивное занятие «Русская ёлка» для детской аудитории (1 — 5 класс). Мероприятие совмещает занимательный рассказ об истории появления новогодней ёлки в России. Ребята узнают, как ёлка стала главным атрибутом праздника, какими игрушками украшали лесную красавицу, как встречали Новый год во второй половине XIX — начале XX веков.
Рассказ сопровождается мультимедийной презентацией, в которую включены репродукции картин, иллюстраций и ретро-фотографии. В ходе занятия ребята поиграют в тематические игры, поучаствуют в новогодней викторине. Стоимость участия: взрослый билет — 215 Р, детский — 95 Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
Тел.: 8 (4872) 35-40-53
13 декабря 2016, вторник
10:00
14 декабря 2016, среда
10:00
15 декабря 2016, четверг
10:00
16 декабря 2016, пятница
10:00
17 декабря 2016, суббота
10:00
18 декабря 2016, воскресенье
10:00
19 декабря 2016, понедельник
10:00
20 декабря 2016, вторник
10:00
21 декабря 2016, среда
10:00
22 декабря 2016, четверг
10:00
23 декабря 2016, пятница
10:00
24 декабря 2016, суббота
10:00
25 декабря 2016, воскресенье
10:00
26 декабря 2016, понедельник
10:00
27 декабря 2016, вторник
10:00
28 декабря 2016, среда
10:00
29 декабря 2016, четверг
10:00
30 декабря 2016, пятница
10:00