С 13 по 30 декабря интерактивное занятие «Русская ёлка» для детской аудитории (1 — 5 класс). Мероприятие совмещает занимательный рассказ об истории появления новогодней ёлки в России. Ребята узнают, как ёлка стала главным атрибутом праздника, какими игрушками украшали лесную красавицу, как встречали Новый год во второй половине XIX — начале XX веков.

Рассказ сопровождается мультимедийной презентацией, в которую включены репродукции картин, иллюстраций и ретро-фотографии. В ходе занятия ребята поиграют в тематические игры, поучаствуют в новогодней викторине. Стоимость участия: взрослый билет — 215 Р, детский — 95 Р.