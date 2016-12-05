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Русская ёлка

Русская ёлка

С 13 по 30 декабря интерактивное занятие «Русская ёлка» для детской аудитории (1 — 5 класс). Мероприятие совмещает занимательный рассказ об истории появления новогодней ёлки в России. Ребята узнают, как ёлка стала главным атрибутом праздника, какими игрушками украшали лесную красавицу, как встречали Новый год во второй половине XIX — начале XX веков.

Рассказ сопровождается мультимедийной презентацией, в которую включены репродукции картин, иллюстраций и ретро-фотографии. В ходе занятия ребята поиграют в тематические игры, поучаствуют в новогодней викторине. Стоимость участия: взрослый билет — 215 Р, детский — 95 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
13 декабря 2016, вторник
10:00
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14 декабря 2016, среда
10:00
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15 декабря 2016, четверг
10:00
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