Резиденция Деда Мороза

Здесь ваш ребёнок сможет не только увидеть Деда Мороза, но и пообщаться с ним, задать волнующие его вопросы.

В программе — вручение подарков и фотоссесия.

Стоимость участие — 600 Р. Открыта предварительная продажа билетов. Приём к Деду Морозу ведётся по записи: 8−48762−5-35−74, 5−88−25.