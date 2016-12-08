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Резиденция Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза

Здесь ваш ребёнок сможет не только увидеть Деда Мороза, но и пообщаться с ним, задать волнующие его вопросы.

В программе — вручение подарков и фотоссесия.

Стоимость участие — 600 Р. Открыта предварительная продажа билетов. Приём к Деду Морозу ведётся по записи: 8−48762−5-35−74, 5−88−25.

Где и когда?
Азот (Новомосковск)
Азот (Новомосковск)
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
24 декабря 2016, суббота
11:00
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25 декабря 2016, воскресенье
11:00
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26 декабря 2016, понедельник
11:00
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