Резиденция Деда Мороза
Здесь ваш ребёнок сможет не только увидеть Деда Мороза, но и пообщаться с ним, задать волнующие его вопросы.
В программе — вручение подарков и фотоссесия.
Стоимость участие — 600 Р. Открыта предварительная продажа билетов. Приём к Деду Морозу ведётся по записи: 8−48762−5-35−74, 5−88−25.
Где и когда?
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
24 декабря 2016, суббота
11:00
25 декабря 2016, воскресенье
11:00
26 декабря 2016, понедельник
11:00
27 декабря 2016, вторник
11:00
28 декабря 2016, среда
11:00
29 декабря 2016, четверг
11:00
30 декабря 2016, пятница
11:00
31 декабря 2016, суббота
11:00