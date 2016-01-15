По Щучьему веленью

Без сомнения, нет в России литературного жанра более любимого и почитаемого, чем русская народная сказка. Вот почему спектакль по «По щучьему велению» просто обречен на успех!

С детства известные всем занимательность, лукавство, неподдельный юмор этой сказки помножены здесь на яркость формы и добрый жизнерадостный дух русского скоморошьего театра. Музыка, танец, красивые декорации, забавные куклы, понравятся вам и вашим детям, поднимут настроение и наверняка надолго запомнятся и полюбятся. Приходите в театр, и по щучьему велению, по вашему хотению, волшебная сказка снова позовёт вас в свою удивительную страну!

Действующие лица и исполнители:

Емеля — Андрей Абрамов, Олег Спиренков

Царь, Невестка, Народ — Андрей Абрамов, Ринад Кондаев

Щука, Невестка, Марья-Царевна, Офицер — Любовь Пахомова

Невестка, Хитрый Вельможа, Народ — Екатерина Прокопьева

Режиссёр-постановщик Владимир Гусаров

Сценография — Надежда Ванина

Художник по костюмам — Надежда Ванина

Художник по свету — Дмитрий Алёшин

Музыкальное оформление — Светлана Казакова