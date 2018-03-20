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Пасхальный сувенир

Пасхальный сувенир

Пасха – светлый, радостный, православный праздник, подготовка к которому начинается задолго до Светлого Воскресения.  Если вы умеете и любите украшать праздничный стол, имеете навыки шитья, приглашаем к участию в пасхальном мастер-классе!  

Из яркого фетра вы сошьёте симпатичные украшения  - яйцо на подвеске или курицу-несушку с крылышками и гребешком. Такие изделия ручной работы создадут уютную атмосферу в доме и подарят праздничное, весеннее настроение вам и вашим близким.  

Стоимость: 100Р. 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
24 марта 2018, суббота
13:30
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