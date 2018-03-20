Пасхальный сувенир

Пасха – светлый, радостный, православный праздник, подготовка к которому начинается задолго до Светлого Воскресения. Если вы умеете и любите украшать праздничный стол, имеете навыки шитья, приглашаем к участию в пасхальном мастер-классе!

Из яркого фетра вы сошьёте симпатичные украшения - яйцо на подвеске или курицу-несушку с крылышками и гребешком. Такие изделия ручной работы создадут уютную атмосферу в доме и подарят праздничное, весеннее настроение вам и вашим близким.

Стоимость: 100Р.