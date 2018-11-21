Новый год и кошки
2 января в Городском концертном зале пройдет увлекательный спектакль «Новый год и кошки» в исполнении Московского театра кошек Владимира Куклачева.
Яркое, динамичное мультижанровое представление, которое имеет сказочный сюжет и увлекает маленьких зрителей в волшебный мир, в котором поистине уникальные цирковые номера исполнят четвероногие питомцы — это 38 кошек и 2 собачки. Десять артистов танцуют, играют на музыкальных инструментах и помогают животным проявить свой цирковой талант. Мультижанровое, потому что помимо дрессуры и цирковых трюков есть клоунада, пантомима, танцы, и, конечно, театр.
Спектакль населен многими яркими и красочными персонажами.
Перечислим только немногих:
- Тютюша по прозвищу Неумейкин (Владимир Куклачев)
- Волшебный кот,
- Боба по прозвищу Шныра-Проныра,
- Космические привидения,
- Пираты,
- Человек-торт со скрипкой,
- Король заоблачной страны, Заоблачная принцесса, Звездные танцовщицы, Медузы и еще много волшебных и ярких персонажей.
Представление не обойдется и без новогодних персонажей, сказочной Елки и Деда Мороза с фейерверками, мыльными пузырями и золотым дождем.
И, конечно, есть мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке: с помощью искусства кошек маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком.
Уникальные цирковые трюки, увлекательный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, сказочные персонажи создадут ребенку праздничное настроение, т.к. и артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.
Это зрелищное шоу на долго запомниться и детям и взрослым!
Это молодой театр, который возглавляет сын всемирно известного артиста и дрессировщика Юрия Куклачева -Владимир. Режиссером спектакля является Заслуженный деятель искусств Валерий Меркулов, который также является режиссером Московского музыкального детского театра Наталии Сац. Постановкой цирковых трюков и работой с животными занимались выдающиеся дрессировщики с мировым именем Яков и Олеся Экк.
Рекомендовано для детей от 2-х до 7 (8) лет. Продолжительность -1 час 15 мин без антракта.
Подробности по тел.: 79−03−86, 8 (953)973 -71−27
Стоимость: по билетам, дети до 3х лет - бесплатно без предоставления отдельного места, на руках у взрослого (свидетельство о рождении в спорных вопросах обязательно предъявить).