2 января в Городском концертном зале пройдет увлекательный спектакль «Новый год и кошки» в исполнении Московского театра кошек Владимира Куклачева.

Яркое, динамичное мультижанровое представление, которое имеет сказочный сюжет и увлекает маленьких зрителей в волшебный мир, в котором поистине уникальные цирковые номера исполнят четвероногие питомцы — это 38 кошек и 2 собачки. Десять артистов танцуют, играют на музыкальных инструментах и помогают животным проявить свой цирковой талант. Мультижанровое, потому что помимо дрессуры и цирковых трюков есть клоунада, пантомима, танцы, и, конечно, театр.

Спектакль населен многими яркими и красочными персонажами.

Перечислим только немногих:

Тютюша по прозвищу Неумейкин (Владимир Куклачев)

Волшебный кот,

Боба по прозвищу Шныра-Проныра,

Космические привидения,

Пираты,

Человек-торт со скрипкой,

Король заоблачной страны, Заоблачная принцесса, Звездные танцовщицы, Медузы и еще много волшебных и ярких персонажей.

Представление не обойдется и без новогодних персонажей, сказочной Елки и Деда Мороза с фейерверками, мыльными пузырями и золотым дождем.

И, конечно, есть мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке: с помощью искусства кошек маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком.

Уникальные цирковые трюки, увлекательный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, сказочные персонажи создадут ребенку праздничное настроение, т.к. и артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.

Это зрелищное шоу на долго запомниться и детям и взрослым!

Это молодой театр, который возглавляет сын всемирно известного артиста и дрессировщика Юрия Куклачева -Владимир. Режиссером спектакля является Заслуженный деятель искусств Валерий Меркулов, который также является режиссером Московского музыкального детского театра Наталии Сац. Постановкой цирковых трюков и работой с животными занимались выдающиеся дрессировщики с мировым именем Яков и Олеся Экк.

Рекомендовано для детей от 2-х до 7 (8) лет. Продолжительность -1 час 15 мин без антракта.

Подробности по тел.: 79−03−86, 8 (953)973 -71−27

Стоимость: по билетам, дети до 3х лет - бесплатно без предоставления отдельного места, на руках у взрослого (свидетельство о рождении в спорных вопросах обязательно предъявить).