афиша
афиша
Регистрация
Новый год и кошки

Новый год и кошки

2 января в Городском концертном зале пройдет увлекательный спектакль «Новый год и кошки» в исполнении Московского театра кошек Владимира Куклачева.

Яркое, динамичное мультижанровое представление, которое имеет сказочный сюжет и увлекает маленьких зрителей в волшебный мир, в котором поистине уникальные цирковые номера исполнят четвероногие питомцы — это 38 кошек и 2 собачки. Десять артистов танцуют, играют на музыкальных инструментах и помогают животным проявить свой цирковой талант. Мультижанровое, потому что помимо дрессуры и цирковых трюков есть клоунада, пантомима, танцы, и, конечно, театр.

Спектакль населен многими яркими и красочными персонажами.

Перечислим только немногих:

  • Тютюша по прозвищу Неумейкин (Владимир Куклачев)
  • Волшебный кот,
  • Боба по прозвищу Шныра-Проныра,
  • Космические привидения,
  • Пираты,
  • Человек-торт со скрипкой,
  • Король заоблачной страны, Заоблачная принцесса, Звездные танцовщицы, Медузы и еще много волшебных и ярких персонажей.

Представление не обойдется и без новогодних персонажей, сказочной Елки и Деда Мороза с фейерверками, мыльными пузырями и золотым дождем.

И, конечно, есть мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке: с помощью искусства кошек маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком.

Уникальные цирковые трюки, увлекательный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, сказочные персонажи создадут ребенку праздничное настроение, т.к. и артисты и животные вложили в этот спектакль все душу и талант.

Это зрелищное шоу на долго запомниться и детям и взрослым!

Это молодой театр, который возглавляет сын всемирно известного артиста и дрессировщика Юрия Куклачева -Владимир. Режиссером спектакля является Заслуженный деятель искусств Валерий Меркулов, который также является режиссером Московского музыкального детского театра Наталии Сац. Постановкой цирковых трюков и работой с животными занимались выдающиеся дрессировщики с мировым именем Яков и Олеся Экк.

Рекомендовано для детей от 2-х до 7 (8) лет. Продолжительность -1 час 15 мин без антракта.

Подробности по тел.: 79−03−86, 8 (953)973 -71−27

Стоимость: по билетам, дети до 3х лет - бесплатно без предоставления отдельного места, на руках у взрослого (свидетельство о рождении в спорных вопросах обязательно предъявить).

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 января 2019, среда
14:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.