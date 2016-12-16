Дом-музей В. В. Вересаева приглашает школьников 3−7 классов на праздничную викторину «Новогодний музыкальный калейдоскоп».

В мероприятии примут участие учащиеся и преподаватели музыкального отделения МБОУ «ЦО 22-Лицей искусств».

Школьники смогут не только прослушать новогодний концерт, но и поучаствовать в интерактивной викторине. В программе викторины — вопросы, посвященные музыкальным инструментам, жанрам, элементам музыкальной речи и сказочным героям. А в завершении победителей ждут приятные сюрпризы и призы.

Цена входного билета — 80 Р.