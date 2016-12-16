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Новогодний музыкальный калейдоскоп

Новогодний музыкальный калейдоскоп

Дом-музей В. В. Вересаева приглашает школьников 3−7 классов на праздничную викторину «Новогодний музыкальный калейдоскоп».

В мероприятии примут участие учащиеся и преподаватели музыкального отделения МБОУ «ЦО 22-Лицей искусств».

Школьники смогут не только прослушать новогодний концерт, но и поучаствовать в интерактивной викторине. В программе викторины — вопросы, посвященные музыкальным инструментам, жанрам, элементам музыкальной речи и сказочным героям. А в завершении победителей ждут приятные сюрпризы и призы.

Цена входного билета — 80 Р.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
22 декабря 2016, четверг
14:00
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