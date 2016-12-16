Новогодний музыкальный калейдоскоп
Дом-музей
В мероприятии примут участие учащиеся и преподаватели музыкального отделения МБОУ «ЦО 22-Лицей искусств».
Школьники смогут не только прослушать новогодний концерт, но и поучаствовать в интерактивной викторине. В программе викторины — вопросы, посвященные музыкальным инструментам, жанрам, элементам музыкальной речи и сказочным героям. А в завершении победителей ждут приятные сюрпризы и призы.
Цена входного билета — 80 Р.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
Тел.: 8 (4872) 56-77-31
22 декабря 2016, четверг
14:00