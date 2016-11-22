Новогоднее путешествие в Ясную Поляну

Приглашаем детей и их родителей на новогоднее веселье в Доме культуры «Ясная Поляна», праздничный спектакль «Королевство кривых зеркал» и новогодний хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Праздник начнется в фойе Дома культуры. Здесь среди новогодних рисунков и украшений Дед Мороз и Снегурочка закружат ребят в хороводе веселья вокруг елки. Музыкально-игровая программа напомнит детям и их родителям о чуде Нового года, и, конечно, не оставит без хорошего настроения. Юных гостей ждут конкурсы и загадки от Снегурочки и Деда Мороза.

Второй частью праздника станет спектакль с элементами хореографии «Королевство кривых зеркал» по одноименной сказке Виталия Губарева. Актеры — участники яснополянских художественных студий по-новому посмотрят на известный сюжет о приключениях Оли и Яло. Ребята сами выступили идейными вдохновителями и постановщиками спектакля, рассказав историю современным языком — с задорным рэп-речитативом и динамичными танцевальными хип-хоп и джаз-фанк номерами. Но, несмотря на новое прочтение, сказка не теряет ни в увлекательном сюжете, ни в глубоком смысле, а только еще больше напоминает о том, что чудеса случаются.

Длительность программы — 90 минут.

Участники новогоднего спектакля — хореографическая студия «Элегия» и театральная студия «Бенефис» яснополянского Дома культуры. Студия «Элегия» — многократный призер всероссийских и региональных конкурсов, в числе последних достижений танцоров стала победа в VIII Российской танцевальной неделе в Москве в номинации «Хореография», а также 10 медалей на Всероссийском конкурсе персонального хореографического мастерства «SoLo-STAR», который состоялся в октябре 2016 года в Туле. Студии «Бенефис» принадлежит авторство всех яснополянских спектаклей, которые пользуются у зрителей неизменной популярностью.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 200 Р.

Билеты можно приобрести по следующим адресам: