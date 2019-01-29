Воскресник для дошкольников «Не по дням, а по часам (о часах и времени)»

Музейный воскресник — это отличная возможность познакомить ребёнка дошкольного возраста с историей родного края, бытом и традициями прошлого, дать почувствовать связь с ушедшими поколениями

Что может случиться, если все часы в мире сломаются? Сложно и страшно представить себе такое! Как тогда не опоздать в детский садик, а родителям на работу? Как успеть на поезд, да и вообще ориентироваться в расписании движения поездов… Но всего несколько столетий назад люди жили вовсе без этих сложных механизмов. Ведь время можно измерять разными способами: по звёздам, движению Солнца, цветам … А еще чтобы отмерить время, можно использовать совершенно неожиданные вещи, например, огненный будильник!

Приходите в музей: вместе мы проследим историю часов, в игре опробуем разные способы измерения времени, увидим старинные образцы часов прошлых лет.



Стоимость: 100 р., предварительная запись по тел.: +7 4872 36 16 63.