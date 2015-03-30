Молодильные яблоки
Русская сказка в двух действиях.
По мотивам русской сказки. Царь посылает своего сына Ивана Царевича на поиски молодильных яблок. Но как сложно бывает выполнить такую просьбу, тем более когда на пути появляются Баба-яга, Злодей Злодеич, Бабариха и прекрасная Аленушка. И если все хотят помешать Ивану Царевичу добыть молодильные яблоки, то Аленушка норовит помочь ему и переодевается в Алешеньку, чтобы обмануть Злодея Злодеича.
Этот сказочный спектакль, поставленный на сцене Тульского театра юного зрителя, будет интересен как детям, так и мамам и папам, бабушкам и дедушкам.
Стоимость: от 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
3 апреля 2018, вторник
11:00