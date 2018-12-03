Мастер-класс «Шьем плюшевых мишек»
В семейном центре «ВРадость» пройдет серия мастер-классов по изготовлению плюшевых мишек. Дети до 12 лет могут посетить мастер-класс вместе с родителем. Все материалы для шитья предоставляются на занятии и входят в стоимость урока. Курс рассчитан на 5 уроков, все желающие могут присоединиться к занятиям в любое удобное время.
- 1 урок
Знакомство
История игрушки
Подбор материала для зверя,
Выкройка (либо срисовка по шаблону, либо авторская)
- 2 урок
Сшиваем детали (все делается вручную)
- 3 урок
Набивка
Сшиваем не зашитые отверстия
Подбираем образ (лицо мишки)
- 4 урок
Скрепляем шарниры
Собираем мишек.
Выстрижка.
- 5 урок
Придумываем имя
Выбираем аксессуары
Делаем паспорт мишки
Длительность 2 часа
Количество мест в группе 7−8 чел.
Стоимость: 350 р. одно занятие
Где и когда?
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
18 декабря 2018, вторник
17:00
23 декабря 2018, воскресенье
14:00
25 декабря 2018, вторник
17:00
29 декабря 2018, суббота
14:00
30 декабря 2018, воскресенье
12:00
2 января 2019, среда
12:00
3 января 2019, четверг
12:00
4 января 2019, пятница
12:00
5 января 2019, суббота
14:00
6 января 2019, воскресенье
14:00