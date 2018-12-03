Мастер-класс «Шьем плюшевых мишек»

В семейном центре «ВРадость» пройдет серия мастер-классов по изготовлению плюшевых мишек. Дети до 12 лет могут посетить мастер-класс вместе с родителем. Все материалы для шитья предоставляются на занятии и входят в стоимость урока. Курс рассчитан на 5 уроков, все желающие могут присоединиться к занятиям в любое удобное время.

1 урок

Знакомство

История игрушки

Подбор материала для зверя,

Выкройка (либо срисовка по шаблону, либо авторская)

2 урок

Сшиваем детали (все делается вручную)

3 урок

Набивка

Сшиваем не зашитые отверстия

Подбираем образ (лицо мишки)

4 урок

Скрепляем шарниры

Собираем мишек.

Выстрижка.

5 урок

Придумываем имя

Выбираем аксессуары

Делаем паспорт мишки



Длительность 2 часа

Количество мест в группе 7−8 чел.

Стоимость: 350 р. одно занятие