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Мастер-класс «Шьем плюшевых мишек»

Мастер-класс «Шьем плюшевых мишек»

В семейном центре «ВРадость» пройдет серия мастер-классов по изготовлению плюшевых мишек. Дети до 12 лет могут посетить мастер-класс вместе с родителем. Все материалы для шитья предоставляются на занятии и входят в стоимость урока. Курс рассчитан на 5 уроков, все желающие могут присоединиться к занятиям в любое удобное время.

  • 1 урок

Знакомство
История игрушки
Подбор материала для зверя,
Выкройка (либо срисовка по шаблону, либо авторская)

  • 2 урок

Сшиваем детали (все делается вручную)

  • 3 урок

Набивка
Сшиваем не зашитые отверстия
Подбираем образ (лицо мишки)

  • 4 урок

Скрепляем шарниры
Собираем мишек.
Выстрижка.

  • 5 урок

Придумываем имя
Выбираем аксессуары
Делаем паспорт мишки


Длительность 2 часа
Количество мест в группе 7−8 чел.

Стоимость: 350 р. одно занятие

Где и когда?
ВРадость, семейный центр
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
18 декабря 2018, вторник
17:00
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23 декабря 2018, воскресенье
14:00
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25 декабря 2018, вторник
17:00
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