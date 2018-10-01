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Мастер-класс: Оригинальная закладка в стиле ретро

Мастер-класс: Оригинальная закладка в стиле ретро

6 октября в музее «Тульские древности» пройдет мастер-класс по изготовлению закладки в стиле ретро из цикла занятий Екатерины Зерновой.

Ретро никогда не теряет своей актуальности, каждый найдет в этом стиле что-то привлекательное. Посетителей ждет экскурс в историю модных течений, где легко увидеть, чем ретро направление отличается от других, какие изменения в нем произошли со временем. Екатерина Зернова адресует первый мастер-класс октября всем, кто любит работать с бумагой, краской и с разнообразными декоративными материалами. Ключи и замки — к этим символам будет обращена творческая мысль участников встречи.

Творческие идеи посетители музея смогут почерпнуть на выставке «Ключ сильнее замка».

Предварительная запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
6 октября 2018, суббота
17:00
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