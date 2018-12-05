Мастер-класс «Кукла добрых вестей» в Музее купеческого быта в Епифани.

На мастер-классе можно познакомиться с традиционной игрушкой Тульской области, созданной из дерева, глины, соломы, мочала и ткани. Одну из народных кукол — Куклу добрых вестей — посетители сделают сами и заберут на память о встрече.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru .

Стоимость: 100 р.